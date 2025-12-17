Crawford se va del boxeo, campeón del Mundial 2026 se llevará 50 millones de dólares y más en Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder ningún detalle de tus deportistas y disciplinas favoritas, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo encontrarás las noticias que están marcando la pauta en la agenda deportiva, para que nunca pierdas de vista lo que está en tendencia. En la edición de este miércoles 17 de diciembre, entérate de que Terence Crawford anunció su retiro del boxeo.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

El campeón de la Copa Mundial se llevará 50 millones de dólares

La FIFA confirmó que la selección que logre coronarse en la próxima Copa del Mundo recibirá un premio económico de 50 millones de dólares. Esta cifra representa el máximo galardón del torneo y busca reconocer el esfuerzo del equipo que logre alcanzar la gloria en la final del Mundial 2026.

Knicks mantienen la calma tras ganar la NBA Cup

A pesar de haber derrotado a los Spurs en la final de la NBA Cup, los Knicks de Nueva York han tomado el resultado con mucha tranquilidad. El equipo decidió no caer en festejos excesivos y prefirió retomar su rutina de trabajo normal, enfocados en mantener el buen nivel mostrado durante el torneo.

De manera sorpresiva, Terence Crawford anuncia su retiro

En un anuncio que tomó a todos por sorpresa, Terence Crawford confirmó su retiro oficial del boxeo profesional. El mensaje fue compartido a través de sus redes sociales, donde el campeón explicó que decidió colgar los guantes bajo sus propias condiciones y satisfecho con su trayectoria.

uD83DuDD25uD83CuDFC5 Top 3 de los deportes que están en la cima esta semana uD83CuDF0E??



Con Econollantas, te presentamos los eventos, resultados y momentos más destacados del mundo deportivo uD83CuDF1FuD83CuDFC6 https://t.co/Fd3rdpHqQe #Top3Deportes #Econollantas #PasiónDeportiva #MomentosDeEmoción #ViveElDeporte pic.twitter.com/empJiRaDck — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui