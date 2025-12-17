Doblete de Kylian Mbappé envía al Real Madrid a los octavos de final en la Copa del Rey

Ciudad de México.- El Real Madrid logró imponerse ante un Talavera que soñaba con lograr el hito y poder vencer a un grande del futbol español, aunque fracasaron en el intento y permitieron que el equipo 'merengue' avanzara a los octavos de final de la Copa del Rey. A pesar de seguir con molestias físicas, Kylian Mbappé saltó a la cancha en el 11 titular y anotó dos tantos, siendo el mejor jugador del compromiso.

El Madrid salió a imponer su condición de favorito y, en los primeros instantes, el delantero francés tuvo un mano a mano con Jaime González, arquero rival, aunque el disparo terminó siendo desviado. El Talavera mostraba destellos repentinos, aunque sus esfuerzos se concentraban en intentar mantener el cero en el arco, lo cual pudieron conseguir por 40 minutos hasta que llegó el primer tanto de los visitantes.

El gol que inauguró la pizarra del Estadio El Prado llegó lleno de polémica por un penal marcado a favor del Real Madrid; la pena se marcó tras una mano de Marcos Moreno, aunque los jugadores del Talavera alegaban que primero la había desviado con la cabeza. Al no contar con el VAR, la decisión inicial prevaleció y Mbappé fue el encargado de cobrarla de manera efectiva.

La segunda anotación del Real Madrid cayó en los minutos finales de la primera mitad, ante un Talavera que no se podía recuperar del polémico tanto con el que se adelantó el equipo de LaLiga. Tras un tiro de esquina que se cobró con pase corto, Kylian ingresó al área con balón controlado e intentó enviar el centro, el cual fue cortado por Manuel Farrando, enviando el balón a las redes de su propio arco.

En la reanudación del encuentro, el Madrid tuvo un sinfín de oportunidades para ampliar la ventaja y, luego de los constantes fallos por la visita, un gol de Nahuel Arroyo puso al Talavera con posibilidades de empatar al minuto 80. Cuando el reloj marcaba los 88', Mbappé probó de larga distancia y el balón terminó entrando a la portería con cierta complicidad del guardameta contrario; Gonzalo Di Rienzo volvió a descontar en el agregado, poniendo el marcador final de tres goles por dos.

Fuente: Tribuna del Yaqui