¡Es oficial! Peleador mexicano hará su debut en la UFC; chocará contra un 'viejo conocido'

Ciudad de México.- Otro mexicano hará su estreno en el mejor octágono del mundo, la UFC. Se trata del nacido en Ensenada, Baja California, Imanol Rodríguez, quien el próximo 28 de febrero en la Arena Ciudad de México debutará ante el experimentado Kevin Borjas.

El conocido como 'Himan' se ganó su oportunidad tras tener un paso destacado en el The Ultimate Fighter (TUF), donde tuvo una marca de una victoria y una derrota. Además, en este 2025, noqueó en el primer asalto a Roque Conceição en el Dana White Contender Series, para así impresionar al presidente de la compañía.

Su primera pelea en la UFC no será nada sencilla, ya que chocará ante el peruano Kevin Borjas, quien es un 'viejo conocido' de la afición mexicana, ya que este año se encargó de propinarle también en la Ciudad de México su primera derrota en la empresa a Ronaldo 'Lazy Boy' Rodríguez.

México y Perú, esto es para ustedes



Imanol Rodriguez vs Kevin Borjas #UFCMexico | Sáb 28 de Feb

Con una marca de seis victorias y cero derrotas (dejando de lado su descalabro en el (TUF), Imanol Rodríguez se posiciona como una amenaza real en la división mosca, ya que cada una de sus victorias las ha definido por la vía rápida: cinco nocauts y una sumisión.

Por otra parte, debido a la gran exigencia que representa ser ya un peleador de la UFC, el mexicano desde hace unas semanas empezó su campamento en Tailandia, por lo que se encuentra enfocado para su siguiente desafío. "Estoy haciendo mi campamento en Tailandia, muy agradecido con mi equipo de trabajo y patrocinadores que hacen todo esto posible. Vamos a estar listos para el 28 de febrero, vamos a llegar más fuertes que nunca. ¡Qué viva México! Un fuerte abrazo a todos, estamos pendientes. Saludos", dijo el joven de 26 años en sus redes sociales.

Además de Imanol Rodríguez, otros peleadores nacidos en el país como el excampeón mundial Brandon Moreno y Edgar Chairez también dieron a conocer que forman parte del evento, que marca el regreso de la UFC a la Arena Ciudad de México.

THE BOSS IS IMPRESSED. DC IS IMPRESSED.



Imanol Rodriguez shocked the WHOLE APEX with this finish!



[ Watch #DWCS NOW on the @ESPN app ]

Con la llegada del 'Himan', ya son más de 40 los mexicanos que han logrado pisar el mejor octágono del mundo; el más reciente fue el tijuanense Santiago Luna, quien derrotó a Quang Le por nocaut en el primer asalto, en septiembre pasado en el evento 'Noche UFC'.

