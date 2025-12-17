Jaguares reaccionan y empatan la serie contra Naranjeros en cerrado encuentro

Tepix, Nayarit.- Naranjeros de Hermosillo cayó 3-2 ante Jaguares de Nayarit la noche de este miércoles en el Coloso del Pacífico, en un duelo cerrado que se resolvió en la recta final con ventaja mínima para la novena local. Con esto, la serie se empareja a uno por bando y se definirá este jueves en Tepic.

La Escuadra Naranja tomó la delantera desde la primera entrada. Ángel Ramírez y Jasson Atondo abrieron el juego con sencillos consecutivos y, aunque Harold Ramírez bateó para doble play, la jugada permitió que Ángel Ramírez anotara la carrera de la quiniela. Jaguares respondió de inmediato en el cierre del inning, cuando Carlos Sepúlveda recibió base por bolas, avanzó con toque de sacrificio y anotó con rodado productor de Jacob Rhinesmith.

Empatan la serieuD83DuDC06@JaguaresdeNayof gana por la mínima para nivelar la serie.



PG Stephen Gonsalves

PP Luis Márquez

SV Sadrac Franco



Presentado por: @arcogasolina #LigaARCO ?? pic.twitter.com/0eMEZj4afO — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) December 18, 2025



El encuentro se mantuvo parejo hasta la cuarta entrada, cuando Willie Calhoun conectó cuadrangular solitario por el jardín derecho central, su décimo de la temporada, para devolverle la ventaja a Hermosillo. A partir de ese momento, ambos cuerpos de pitcheo limitaron el daño, manteniendo el juego sin mayores movimientos en la pizarra.

Calhoun es felicitado después de su jonrón



Nayarit igualó el marcador en la sexta entrada tras un error en intento de revire del abridor Touki Toussaint, lo que abrió la puerta para el sencillo productor de Ricardo Valenzuela. Otro batazo productor del mismo Valenzuela en la octava entrada, terminó por marcar la diferencia definitiva a favor de Jaguares.

Toussaint inició por los Naranjeros



Stephen Gonsalves se acreditó la victoria en labor de relevo, Luis Márquez fue el pitcher derrotado y Sadrac Franco se apuntó el rescate al retirar la novena entrada sin permitir carrera. Para el tercer juego de la serie, Naranjeros enviará al zurdo Omar Cruz como abridor, mientras que por Jaguares hará lo propio Robert Dugger.

Fuente: Tribuna del Yaqui