José Ramón Fernández arremete contra David Faitelson por el caso Mohamed: "Es el más imbécil"

Ciudad de México.- Tal y como es costumbre, David Faitelson tiene días en medio de la polémica luego del altercado que tuvo con Antonio Mohamed en la final del Apertura 2025 tras comentarios realizados contra el entrenador de los Diablos del Toluca. Dicha problemática llegó a José Ramón Fernández, quien no dudó en insultar al que fuera su aprendiz por décadas en diferentes televisoras.

Faitelson cuestionó la ética del 'Turco' por haber sustituido a Hugo González tras cometer un error en el partido de ida y alinear a Luis García en el compromiso que definiría el título del Apertura 2025 ante los Tigres de la UANL. Luego de alcanzar el campeonato, Mohamed se acercó a los comentaristas de TUDN para confrontar a David, con quien tuvo una acalorada discusión en uno de los pasillos del Estadio Nemesio Diez.

#Deportes | VIDEO: 'El Turco' Mohamed insulta y se enfrenta a David Faitelson tras la final del Apertura 2025 uD83DuDC40uD83CuDFA5https://t.co/mxJRfrMcbV — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 15, 2025

En la edición reciente de un programa de ESPN, 'Joserra' no se guardó nada contra su exalumno, catalogando que todo se ha exagerado dentro de la televisora de Faitelson para tratar de desviar la atención por los buenos resultados que ha obtenido el Toluca en el año. "Le han armado un escándalo, en sus instalaciones, en su casa, atacando a Mohamed brutalmente el 'Frankenstein de Chapultepec', atacándolo con todo para sacarlo de quicio".

El segmento contó con la participación del conductor Sergio Dipp, el cual hizo referencia a que David Faitelson había estado bajo la tutela de José Ramón Fernández, a lo que el longevo periodista contestó de manera tajante, cargando de nueva cuenta contra el israelita. "El más imbécil", respondió refiriéndose al que fuera su pupilo por más de dos décadas.

Esta no es la primera ocasión que los dos comunicadores tienen un enfrentamiento, pues a inicios de año, Faitelson y 'Joserra' protagonizaron una disputa en redes sociales, la cual finalizó cuando David reveló el problema de adicciones que Fernández tuvo cuando trabajaban en TV Azteca.

El propio Faitelson declaró que Antonio Mohamed ya no volverá a ofrecer entrevistas para su televisora, ya que puso la única condición de regresar con TUDN hasta que se anuncie el despido de David, evidenciando su molestia luego de los comentarios realizados por el periodista. "Cuando le dije que le diera entrevistas a otros de TUDN, me respondió: 'Solo le doy la entrevista a Televisa si te mandan a la mierda'".

#Deportes | David Faitelson revela los detalles de su 'pelea' contra el 'Turco' Mohamed: "Fue muy vulgar y altanero" uD83DuDE24https://t.co/91CD0r4g4p — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui