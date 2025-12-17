Juan Pablo Vigón y Franco Romero reciben sanción por su 'pelea' en la final del Apertura 2025

Ciudad de México.- Aún no comienza el Clausura 2026 y la Comisión Disciplinaria de la Liga MX ya anunció sanciones para dos jugadores que protagonizaron un altercado en la final del Apertura 2025 entre los Diablos del Toluca y los Tigres de la UANL. Juan Pablo Vigón y Franco Romero se tendrán que perder las primeras jornadas del siguiente torneo tras haber sido expulsados por una agresión.

El problema comenzó cuando Oswaldo Virgen se dirigía a realizar su disparo en la tanda de penales decisiva, lo que desató la burla de Vigón para distraerlo el cual le gritó y se rio mientras el joven elemento se perfilaba rumbo al arco. Luego de que Alexis Vega anotara el gol del título, Romero le regresó la acción a Vigón, pero al mediocampista se molestó y, tras seguirlo por una buena parte del campo, le soltó un golpe por la espalda, aunque no tuvo reacción por los elementos del Toluca que celebraban el título.

Juan Pablo Vigon terminó ardidísimo después de que le celebraron en la cara el título cuando minutos antes se reía de Oswaldo Virgen, te vas a casa con el culo roto uD83DuDD25uD83DuDC79pic.twitter.com/EqtNhO8fAe — El 10 del Rojo (@el10_delrojo) December 15, 2025

Dicha acción no pasó desapercibida para uno de los árbitros auxiliares, el cual se lo comunicó a César Arturo Ramos, silbante principal del partido, que terminó expulsando a los dos elementos y apartó al jugador de Tigres para que se retirara del campo. Luego de que finalizó el festejo, Antonio Briseño declaró que Vigón se había acercado con Oswaldo Virgen y el propio Romero para ofrecer disculpas, zanjando el tema entre ellos.

"No empezó con Vigón, comenzó con Garza pero es parte del fútbol. Vigón ya se disculpó con Virgen"



EXCLUSIVA con Antonio Briseño, bicampeón del fútbol mexicano con Toluca

uD83DuDCFB96.9FM y 730AM

uD83DuDCFA336 Dish

uD83DuDCBB https://t.co/sczDFPuEeC pic.twitter.com/OjFidNGCuI — Claro Sports (@ClaroSports) December 15, 2025

Aun así, la Comisión Disciplinaria tomó nota de lo sucedido y, tras un par de días, anunció las sanciones correspondientes para ambos elementos. De acuerdo con el documento publicado por el órgano de la FMF, Juan Pablo Vigón se perderá dos partidos del Clausura 2026 por "emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante", cumpliendo dicho castigo cuando Tigres se enfrente a Atlético San Luis y Pumas.

Por su parte, Franco Romero se perderá el duelo entre el Toluca y Rayados de Monterrey, partido con el que los Diablos defenderán la corona obtenida. El volante argentino solo recibió un partido de sanción, aunque le fue aplicada la misma causal que a su rival, pero la comisión determinó que sus acciones no habían sido tan severas.

Pese a la postura tajante por parte de la Comisión Disciplinaria, ambos equipos podrían presentar una apelación para dicha sanción y contar con la plantilla completa para la jornada inaugural del Clausura 2025.

Fuente: Tribuna del Yaqui