Juan Soto hace historia: Recibe por segunda ocasión de manera consecutiva prestigioso premio

Santo Domingo, República Dominicana.- Juan Soto entró a los libros de historia del beisbol caribeño, ya que este fin de semana levantó por segundo año consecutivo el premio Juan Marichal, que reconoce al mejor pelotero dominicano que milita en las Grandes Ligas.

El cañonero de los New York Mets, quien es el primer jugador en la historia en repetir como ganador, recibió uno de los mejores elogios de su carrera al momento de ser premiado por el primer dominicano en el Salón de la Fama, el propio Juan Marichal.

Este no es el primero, este es el segundo y no hay límites. Pueden ser muchos más. Te deseo todo el éxito del mundo, mucho éxito en tu futuro, en tu carrera, y te espero en Cooperstown", señaló Marichal al presentarle la estatuilla al mejor pelotero dominicano de la campaña 2025.

Juan Soto y don Juan Marichal ??uD83CuDDE9uD83CuDDF4 pic.twitter.com/FScQdT8bY5 — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) December 14, 2025

Aunque Juan Soto no pudo llevar a los de la Gran Manzana a la postemporada, sus números individuales fueron sobresalientes, ya que fue líder en la Liga Nacional en bases robadas, con 38; también fue el que más boletos recibió, con 127, y porcentaje de embasado, con .396; además de batear para .263, con 105 empujadas y 43 cuadrangulares.

"Es algo bien bonito estar aquí y formar parte de este grandioso premio. Me siento bien contento y orgulloso de estar aquí en esta bonita entrega y no me queda más nada que decir que gracias", declaró el jugador, una vez que recibió el importante galardón.

Además de la presencia de Soto y Marichal, la ceremonia, tuvo como anfitriones a los reconocidos periodistas Enrique Rojas y Natacha Peña, al igual que Junior Noboa, Comisionado de la Oficina del Béisbol Dominicano, quien también reconoció el nivel del pelotero.

"Este es un premio que nos llena de mucha felicidad. Para mí, don Juan Marichal es el jugador más elegante que ha dado la República Dominicana. Todos lo conocemos por su gran actuación en el terreno de juego, pero para mí es aún más grande fuera del terreno de juego. Ha sido un gran ejemplo para todos nosotros, como padre, como hijo, como esposo, como abuelo, y era un gran compañero dentro del clubhouse", compartió.

Así responde @JuanSoto25_ cuando le preguntaron si va al @WBCBaseball 2026



"Tamo ready"uD83CuDDE9uD83CuDDF4uD83CuDDE9uD83CuDDF4uD83CuDDE9uD83CuDDF4uD83CuDDE9uD83CuDDF4 pic.twitter.com/LxRfMAmz45 — Adán Soriano (@AdanSoriano) December 14, 2025

De esta manera llegó a su fin la quinta edición del Premio Juan Marichal, instaurado en 2021 y que ha tenido como ganadores a Vladimir Guerrero Jr., Sandy Alcántara, Marcell Ozuna y, en las últimas dos temporadas, a Juan Soto, quien además es el jugador mejor pagado de todos los tiempos en la MLB.

Fuente: Tribuna del Yaqui