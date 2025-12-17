¿Llega a la Liga MX? América y Monterrey se disputarían el fichaje de futbolista de Boca Juniors

Ciudad de México.- No es ninguna novedad que el goleador de Boca Juniors, Miguel Merentiel, ha sido el objeto de deseo de muchos equipos de la Liga MX en los últimos años, pero el interés se ha ido haciendo más grande en el actual periodo de transferencias. Sin embargo, el club que quiera fichar al delantero uruguayo tendrá que sentarse a negociar con la directiva xeneize o, bien pagar su cláusula de rescisión que ronda los 18 millones de dólares.

A pesar del valor de mercado de 'La Bestia', como apodan al futbolista, el Club América y Rayados de Monterrey se encuentran interesados por hacerse con sus servicios. De acuerdo con fuentes cercanas al diario Olé, tanto en Coapa como en la Sultana del Norte están al pendiente de la situación del jugador, además se desmintió el rumor sobre la solicitud formal de Merentiel para ser transferido y salir del equipo del barrio de La Boca.

América y Rayados de Monterrey son los dos clubes que competirían por la Bestia en este verano. La cláusula de salida del jugador es de 18.000.000 de dólares. Su entorno le descartó a Olé los rumores de que pidió ser transferido y aclararon que en todo caso quieren tener una reunión a fin de año con Riquelme 'para pensar en el futuro'", reportó el citado medio argentino.

LOS GRANDES DE MÉXICO QUE BUSCARÍAN A MERENTIEL uD83CuDDF2uD83CuDDFD



uD83DuDD0EuD83DuDCB0 América y Rayados de Monterrey son los dos clubes que competirían por la Bestia en este verano. La cláusula de salida del jugador es de 18.000.000 de dólares.



?? Su entorno le descartó a Olé los rumores de que pidió ser… pic.twitter.com/3yULUxQIiO — Diario Olé (@DiarioOle) December 16, 2025

Asimismo, la fuente señaló que Miguel Merentiel se mantiene expectante de conseguir una diferencia económica; sin embargo, podría permanecer en Boca Juniors si resuelve una mejora en su contrato. Inclusive, el jugador de 29 años declaró que se encuentra feliz de permanecer en la institución Azul y Oro, misma con la que acumula un total de 50 goles en 143 partidos, cifras con la que ha llamado la atención de otros clubes en el exterior.

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, Miguel Merentiel tiene un valor de mercado de unos 7.5 millones de dólares y tiene contrato con Boca Juniors por dos años más. En América, ven al charrúa como el eje de ataque que tanto han esperado luego de las múltiples lesiones de Henry Martin, aunado a la poca efectividad de Rodrigo 'El Búfalo' Aguirre y José Raúl 'La Pantera' Zúñiga, mientras que en Monterrey lo contemplan como un acompañante de Germán Berterame.

"ESTOY FELIZ DE ESTAR ACÁ" uD83DuDD35uD83DuDFE1



uD83CuDDFAuD83CuDDFE Miguel Merentiel volvió a resaltar su alegría por ser jugador de Boca. pic.twitter.com/zenORnC0Y3 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 16, 2025

