Los Cardinals y el diestro Dustin May llegan a un acuerdo por una campaña

San Luis, Estados Unidos.- Los St. Louis Cardinals y el lanzador derecho Dustin May acordaron este miércoles un contrato por 12.5 millones de dólares por un año. El jugador de 28 años recibirá un salario de 12 millones de dólares el próximo año y el acuerdo incluye una opción mutua de 20 millones para 2027 con una compra de 500,000 dólares.

Durante la campaña pasada, May tuvo un récord de 7-11 con una efectividad de 4.96 en 23 aperturas con Los Angeles Dodgers y Boston Red Sox, que lo adquirieron el 31 de julio. Estuvo incapacitado unas tres semanas en septiembre por inflamación del nervio del codo derecho.

Después de realizar un par de apariciones cuando los Dodgers ganaron la Serie Mundial de 2020, May se lesionó el codo el 1 de mayo de 2021 y se sometió a una cirugía Tommy John diez días después. Regresó a un montículo de las Grandes Ligas el 20 de agosto de 2022, pero solo hizo seis aperturas y fue incluido en la lista de lesionados por molestias en la parte baja de la espalda.

May comenzó con un récord de 4-1 y una efectividad de 2.63 en nueve aperturas en 2023, pero su temporada terminó el 17 de mayo debido a una distensión en el flexor pronador que requirió cirugía el 1 de julio. Mientras aún se recuperaba, se sometió a una cirugía para reparar un desgarro en el esófago en julio de 2024. May regresó a un montículo de las Grandes Ligas el pasado 1 de abril.

El veterano de seis temporada tiene un récord de 19-20 con una efectividad de 3.86 en 57 aperturas y 14 apariciones como relevista. May tuvo un salario de 2.135.000 dólares este año en su última temporada de elegibilidad para arbitraje. Para abrirle un lugar en la plantilla, St. Louis designó a Matt Koperniak para asignación.

Intercambio de jugadores

En otro movimiento que se dio este miércoles, el zurdo Justin Bruihl fue traspasado de los Toronto Blue Jays a los Cleveland Guardians, que cortaron a la estrella de la postemporada 2024, Jhonkensy Noel, para abrir una plaza en la plantilla. Toronto recibió dinero en efectivo de Cleveland en el traspaso.

Noel, que fue designado para asignación, conectó un jonrón de dos carreras para empatar con dos outs en la novena entrada ante Luke Weaver de los New York Yankees en el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, un partido que Cleveland ganó 7-5 cuando David Fry conectó un jonrón en la décima.

