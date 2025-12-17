Los Yaquis de Obregón buscan asegurar la serie en Mexicali; conoce el resultado

Ciudad Obregón, Sonora.- Imparable productor de Allen Córdoba en la novena entrada rompió el empate en el marcador y los Yaquis de Obregón derrotaron por 4-3 a los Águilas de Mexicali, para asegurar la serie que se realiza en El Nido de la frontera.

En ese episodio y con la pizarra 3-3, Juan Carlos 'Haper' Gamboa se embasó con error del paracorto Marco Jaime, avanzó a segunda con sacrificio de Santiago Chávez, luego se robó la antesala y anotó con sencillo de Córdoba al prado derecho.

Rompen el empate



Allen Córdoba produce la carrera de la ventaja para los Yaquis en la 9na.

El encuentro se caracterizó por el duelo monticular de zurdos que sostuvieron el veracruzano Orlando Lara por parte de los visitantes Yaquis y el cubano Yoennis Yera, quienes durante las primeras tres entradas no permitieron permitido daño alguno, hasta que en el inicio del cuarto capítulo, la Tribu se fue al frente.

Córdoba estuvo muy activo en los senderos

Y al igual que en la jornada previa, lo hicieron con la misma fórmula: Allen Córdoba abrió con imparable dentro del cuadro, José Gaitán se sacrificó para avanzarlo y Sebastián Elizalde lo envió a la registradora, ahora con doblete por la línea del jardín derecho.

Eso afectó el desempeño del abridor caribeño de los emplumados, quien después de eso regaló par de pasaportes gratis a Roberto Valenzuela y Víctor Mendoza, para congestionar los senderos. Juan Carlos Gamboa siguió con sencillo productor al prado central y Santiago Chávez produjo de 'caballito' con pasaporte gratis, para el 3-0.

Empiezan las carreras



Los Yaquis abren el marcador en la frontera

Los Águilas respondieron en el fondo del mismo episodio, donde Cade Gotta sorprendió con toque por primera y se embasó; Yadir Drake se embasó con error del antesalista 'Tito' Valenzuela y Moisés Gutiérrez conectó sencillo productor al jardín izquierdo.

Fue en el 'lucky seven' donde Mexicali se acercó con otra rayita. Alex Mejía dio la voz de ataque con sencillo, Moisés Gutiérrez recibió base gratis y Norberto Obeso se sacrificó para avanzarlos, lo que marcó la salida de Orlando Lara y el ingreso de Manuel Chávez, quien ponchó a Estevan Florial, pero luego regaló pasaportes consecutivos a Wynton Bernard y a Julián León, este productor de una carrera.

Orlando Lara tuvo una gran salida, pero se fue sin decisión

Los Caballeros Águilas siguieron con su ofensiva y en el cierre del octavo rollo emparejaron las acciones. Marco Jaime abrió con pasaporte, Drake pegó de hit y con rodado de Moisés Gutiérrez a la antesala, entró la carrera del empate, 3-3.

Pero Obregón respondió y en la parte alta de la novena, se despegaron con la carrera de la victoria.

El triunfo fue Samuel Zazueta (1-3), con dos tercios de un imparable. Efraín Contreras se apuntó el salvamento (13). Jake Sánchez (2-3) fue el derrotado, al recibir un hit y una carrera con una base y un ponche en una entrada.

Fuente: Tribuna del Yaqui