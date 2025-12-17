Motosicarios asesinan a balazos a querido futbolista en peligroso sector de Guayaquil, Ecuador

Guayaquil, Ecuador.- El fútbol ecuatoriano está de luto tras el fallecimiento de Mario Pineida, jugador de Barcelona Sporting Club, quien fue víctima de un ataque armado registrado este miércoles 17 de diciembre de 2025 en el sector de Samanes 4, ubicado en la ciudad de Guayaquil. Los reportes indican que la zona en la que ocurrió el homicidio del futbolista, de acuerdo con las autoridades, es considerad como un foco de la violencia a causa del narcotráfico.

Según datos recabados por la Policía Nacional, el violento hecho se registró cuando dos personas, quienes se movilizaban a bordo de dos motocicletas, dispararon contras tres ciudadanos, incluido el deportista. Al momento del atentado, Pineida se encontraba en compañía de su madre y de otra mujer, aún sin identificar. Las féminas resultaron ilesas, mientras que el futbolista perdió la vida de manera inmediata a causa de los impactos de bala.

Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineda, hecho ocurrido tras un atentado en su contra. Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista", expresó el equipo de la víctima a través de un comunicado oficial.

Asimismo, el Barcelona de Guayaquil, como se le conoce popularmente al club, anunció que en las próximas horas se informará sobre los homenajes a realiza y exhortó a sus socios, aficionados y a la ciudadanía general a elevar oración por el descanso eterno de su lateral izquierdo, quien conquistó dos dos títulos de la liga ecuatoriana en las temporadas 2016 y 2020 portando los colores de 'El Ídolo del Astillero', mote popular del club.

Los futbolistas de Barcelona, incluso compañeros de otros equipos, se hicieron presentes en el lugar del fallecimiento de Mario Pineda uD83EuDD7AuD83DuDC94



uD83DuDCF9 @juanfranrueda_ pic.twitter.com/wUimxy28KQ — Radio Diblu uD83CuDF85uD83CuDFFB (@RadioDibluFM) December 17, 2025

Trayectoria profesional

Mario Pineida, de 33 años, se desempeñaba como lateral izquierdo y registró tres goles y 10 asistencias en 224 partidos como jugador del Barcelona Sporting Club. Además, el defensor vistió la playera de Independiente del Valle y El Nacional en Ecuador, además de tener una etapa en el Fluminense de Brasil. Con la Selección Ecuatoriana de Futbol, Pineida jugó 10 partidos oficiales, incluyendo las Eliminatorias Mundialistas de 2018 y en la Copa América de 2021.

Mario Pineida Martínez nació el 6 julio 1992 en Santo Domingo, jugó en Independiente del Valle, fue 2 veces campeón con Barcelona, Fluminense, El Nacional, en clubes jugó 270 partidos de torneo nacional y anotó 5 goles, en selección nacional jugó 10 partidos oficiales, el… pic.twitter.com/wpwYvY99QF — Antonio Ubilla (@AntonioUbilla1) December 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui