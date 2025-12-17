Paris Saint-Germain se corona en la Copa Intercontinental tras vencer en penales al Flamengo

Ciudad de México.- El Paris Saint-Germain coronó el 2025 como su mejor año desde la fundación del equipo, ya que al vencer al Flamengo y alcanzar el campeonato de la Copa Intercontinental, alcanzó su sexto título en el 2025. El conjunto francés tuvo que recurrir hasta la última instancia para asegurar el trofeo tras empatar a un gol por bando en el tiempo regular y en las partes extras.

Desde el inicio del compromiso se tuvo un desarrollo intenso en el que ambos equipos quisieron definir su estilo, aunque las oportunidades llegaron más para el PSG que antes del minuto 40, encontró la recompensa ayudados por un error del arquero rival. Khvicha Kvaratskhelia picó al área para recibir un pase filtrado, el cual pudo ser cortado por el guardameta del Flamengo, pero solo la pudo desviar, facilitando el remate que ponía el uno por cero.

Tras el inicio de la parte complementaria, el conjunto sudamericano tuvo una mejoría en la cancha, generando varias oportunidades claras aunque el empate caería desde los 11 pasos con un excepcional cobro de Jorginho. El exdelantero del Chelsea y Napoli esperó hasta el último momento y, con un disparo raso al poste derecho, igualaba los cartones al minuto 61.

Con la anotación, el 'Mengao' tomó un segundo aire y por pasajes se convirtió en el mejor equipo dentro de la cancha, aunque no lo pudieron reflejar en el marcador. Mismo caso del PSG, ya que en los minutos finales tuvo cómo desempatarlo, pero Ousmané Dembelé falló el disparo más claro en los tiempos extras.

Tras no poder definir al campeón en el partido regular, se tuvo que recurrir a los penales, donde ambos equipos se mostraron errantes pero a final de cuentas, el PSG logró alzar el trofeo. El conjunto parisino solo pudo convertir dos de los cinco disparos, superando al Flamengo que anotó una sola ocasión.

El Paris Saint-Germain pondrá el cetro de la Copa Internacional junto con los del 'Quintete' entre los que destaca el de la Ligue One, la Champions League y la Supercopa de Europa. Además, en lo individual, el PSG también tuvo grandes resultados, ya que Dembelé se llevó el Balón de Oro y el galardón del The Best 2025; Luis Enrique, estratega del Paris, ganó el premio al mejor entrenador y seis de sus jugadores fueron incluidos en el mejor equipo del año por la FIFA.

¡6?? títulos en una temporada, historia pura! ?



uD83CuDFC6 Supercopa de Francia

uD83CuDFC6 Ligue 1

uD83CuDFC6 Copa de Francia

uD83CuDFC6 UEFA Champions League

uD83CuDFC6 Supercopa de Europa

uD83CuDFC6Copa Intercontinental de la FIFA



??uD835uDC0FuD835uDC12uD835uDC06uD83DuDC99 pic.twitter.com/p8MgUwsmDR — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) December 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui