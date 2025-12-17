Pierre Gasly habla sobre la 'maldición' de ser piloto de Red Bull: "No tenía apoyo por ningún lado"

Ciudad de México.- El segundo monoplaza de Red Bull es uno de los lugares más temidos en toda la parrilla, pues acceder a ser el compañero de Max Verstappen es algo muy demandante para todos los pilotos que han compartido el box con el holandés. Uno de ellos fue Pierre Gasly, el cual recordó lo complicado que era ser el segundo conductor del equipo de las bebidas energéticas.

Gasly tuvo un brillante paso por las categorías inferiores, lo que le abrió las puertas de Toro Rosso en la temporada 2018 de la Fórmula 1, y fue cuestión de un par de carreras para finalizar dentro de los puntos, superando a su compañero de equipo durante el resto de la campaña. Este desempeño le llevó a debutar en Red Bull Racing en su segundo año como piloto profesional, aunque sería más complicado de lo que se pensaba.

En entrevista con el portal de la Fórmula 1, el francés reveló que fue Helmut Marko quien le dio la oportunidad de correr para Red Bull, eligiéndolo sobre Carlos Sainz, que ya tenía un poco más de experiencia en la categoría. Pierre confesó que correr para el equipo de las bebidas energéticas fue más complicado de lo que se imaginaba, ya que la escudería concentra sus fuerzas en torno a Max Verstappen.

No voy a mentir, fue difícil el 2019; mi segundo año en Fórmula 1, no había apoyo por ningún lado, en un equipo muy grande que apoyaba muchísimo a Max Verstappen, y por buenas razones".

Gasly señaló que el equipo no le brindó las herramientas para poder tener el mejor desempeño posible, ya que le asignaron a un ingeniero de carrera que no contaba con experiencia en la Fórmula 1. "Intenté luchar a mi manera porque quería tener éxito, y al final estoy acá para eso: rendir. Ellos no estaban satisfechos, pero yo tampoco, porque veía que no podía mostrar mi potencial".

?? PIERRE GASLY SE SUMA A REVELAR LA ASIMETRÍA TÉCNICA QUE PADECIÓ EN RBR: “NO RECIBÍ AYUDA DE NADIE EN UN EQUIPO GRANDE QUE APOYA MUCHO A MAX. EMPECÉ CON UN INGENIERO SIN EXPERIENCIA EN F1. NO ME DIERON LAS HERRAMIENTAS PARA RENDIR AL MÁXIMO. FUE UNA DINÁMICA EXTRAÑA.”



Por último, el piloto francés confesó que fue "casi un alivio" cuando se anunció que volvería a correr para Toro Rosso luego de seis meses; Gasly llegó a acumular 11 carreras puntuando y dos dentro del top cinco, aunque no fue suficiente para garantizar su permanencia con Red Bull. "No era una energía agradable; había mucha negatividad".

