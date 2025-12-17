Pitcher mexicano que hizo su debut en la MLB es reconocido por la Liga Arco Mexicana del Pacífico

Hermosillo, Sonora.- Este 2025 fueron cuatro los peloteros mexicanos que hicieron su debut en el beisbol de las Grandes Ligas y uno de ellos fue el sonorense Alan Rangel, quien ya suda los colores de los Naranjeros de Hermosillo en la actual temporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Luego de que hiciera su estreno en la MLB, el hermosillense llegó inspirado al beisbol invernal, pues aunque reforzó al conjunto de la 'H' a inicios de la segunda vuelta, su gran desempeño en el montículo ya le valió ser nombrado el Relevista de la Semana de la LAMP. Rangel logró tres holds en cuatro entradas completas de trabajo, donde ponchó a cuatro peloteros, dejando su efectividad en 0.00 y en 1.25 su WHIP semanal, donde se enfrentó ante los cañoneros de Algodoneros de Guasave y a los Águilas de Mexicali.

Sinónimo de seguridaduD83DuDC4AuD83CuDFFC



En el momento clave, Alan Rangel de @ClubNaranjeros vino desde el bullpen y es reconocido como relevista de la semana en la LAMP uD83DuDC4FuD83CuDFFC #LigaARCO? pic.twitter.com/nIJ6gTLuXz — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) December 15, 2025

Por otra parte, el lanzador no ha permitido carrera viniendo desde el bullpen con los Naranjeros, teniendo seis relevos, donde no ha permitido carrera. La única vez que fue maltratado en la lomita de los disparos fue en su apertura del 6 de diciembre, frente a los Charros de Jalisco, donde recibió 4 anotaciones.

Cabe destacar que Alan Rangel debutó este año en Grandes Ligas en junio pasado con los Philadelphia Phillies. Al final, el mexicano tuvo actividad en cinco encuentros de la gran carpa, logrando un salvamento, trabajó 11.0 entradas completas y dejó su efectividad en 2.45.

Además del hermosillense, los Naranjeros también cuentan en su roster con otro pelotero que hizo su debut en el Big Show este año; se trata de Omar Cruz, quien suma tres juegos en la actual campaña de la LAMP, dejando una efectividad de carreras limpias de 3.29, con 10 ponches.

Con estos dos nombres, Juan Gabriel Castro intentará pulir el bullpen y llegar con equipo completo a los playoffs. Actualmente, los de la capital de Sonora están peleando el primer lugar de la tabla general del beisbol invernal junto a los Tomateros de Culiacán y los Yaquis de Ciudad Obregón.

Phillies SP/RP Alan Rangel made his 2025 Mexican Pacific Winter League debut with Naranjeros de Hermosillo last night.



1.0 IP | 0 H | 0 ER | 0 BB | 2 K pic.twitter.com/aFOTkOCmXU — Phillies Tailgate (@PhilsTailgate) November 30, 2025

Ganadores Relevista de la Semana Temporada 2025-2026

Semana 1: Chase Jessee (Naranjeros de Hermosillo)

Semana 2: Matt Foster (Naranjeros de Hermosillo)

Semana 3: Efraín Contreras (Yaquis de Obregón)

Semana 4: Garret Alexander (Tucson Baseball Team)

Semana 5: Jesús Cruz (Águilas de Mexicali)

Semana 6: Scott Engler (Venados de Mazatlán)

Semana 7: Chase Jessee (Naranjeros de Hermosillo)

Semana 8: Daniel Duarte (Cañeros de Los Mochis)

Semana 9 Alan Rangel (Naranjeros de Hermosillo)

Fuente: Tribuna del Yaqui