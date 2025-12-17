¡Se queda! Águilas del América aseguran el mediocampo y renuevan a jugador para el Clausura 2026

Ciudad de México.- Águilas del América es uno de los equipos que ha estado envuelto en varios rumores sobre posibles fichajes de cara al siguiente torneo, aunque no han podido concretar alguno y, en cambio, algunos elementos pudieran causar baja en las próximas semanas. A raíz de eso, el equipo de Coapa habría garantizado su medio campo, renovando a un jugador que estaba descartado para el Clausura 2026.

De acuerdo con los reportes, la directiva azulcrema estaba teniendo conversaciones con Obed Vargas, mediocampista que milita en el Seattle Sounders; el joven con ascendencia mexicana quedará en libertad al finalizar el 2025 y buscaría su salida de la MLS. Este movimiento sería en consecuencia de la probable salida de Álvaro Fidalgo, ya que el nacionalizado mexicano está en el radar de dos equipos europeos y podría partir en las próximas semanas.

Obed Vargas interesa en América pero llegaría si Fidalgo saliera del equipo y entonces la selección mexicana no podría contar con Álvaro para el mundial @TUDNMEX @TUDNUSA pic.twitter.com/bR5UygLZwI — Julio ‘Profe’ Ibañez (@julioiba) December 16, 2025

Es por eso que el América quiso 'blindar' la media cancha y por eso anunciaron la extensión de contrato de Jonathan dos Santos, el cual permanecerá en Coapa para el Clausura 2026. El acuerdo del menor de los dos Santos finalizaba el 31 de diciembre del 2025 y ahora se extenderá por seis meses más.

Dos Santos, hijo de padre brasileño, ya habría tenido pensado su debut, pero en los últimos días se le ha captado en diversos entrenamientos con la equipación del América. Si bien aún no se ha realizado el anuncio oficial, Julio Ibáñez, reportero de TUDN, informó que el acuerdo ya se habría firmado y es cuestión de que se afinen los últimos detalles para asegurar la permanencia del elemento en Coapa.

Reporta @julioiba que Jonathan Dos Santos renovó 6 meses más con el América, su contrato terminaba el 31 de diciembre y ahora se quedará hasta junio 2026uD83DuDCA3uD83EuDD85 pic.twitter.com/SWR7VNw4md — Roberto Haz (@tudimebeto) December 17, 2025

Al momento, Jonathan dos Santos acumula 143 partidos defendiendo los colores de las Águilas, siendo el club con el que mayor participación ha tenido en su carrera. El mediocampista solo ha marcado un tanto y lleva cuatro asistencias en 7 mil 697 minutos en cancha, además de una sola expulsión por doble tarjeta amarilla.

De acuerdo con lo revelado por el periodista, la decisión de renovar a Jonathan obedece a la escasez de jugadores para la Liguilla del Clausura 2026, la cual se disputará sin elementos que formen parte de la Selección Mexicana por su preparación para la Copa del Mundo 2026.

#Deportes | Selección Mexicana anuncia tres amistosos en enero como preparación para la Copa del Mundo 2026 uD83CuDDF2uD83CuDDFD?uD83CuDFC6https://t.co/DnFGrdtwwt — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui