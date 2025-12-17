Tragedia en el deporte: Hallan muerto a histórico peleador de MMA en el río Negro del Amazonas

Amazonas, Brasil.- El mundo de las artes marciales mixtas (MMA) y el deporte brasileño se encuentran de luto por el fallecimiento de Geronimo Dos Santos, uno de los peleadores más emblemáticos de su generación y subsecretario de Seguridad Pública de la localidad amazónica. El hombre de 45 años de edad perdió la la vida luego de saltar a las aguas del río Negro del Amazonas, más específicamente en la localidad de São Gabriel da Cachoeira.

Medios de aquel país reportaron su desaparición el pasado sábado 13 de diciembre de 2025, mientras el exluchador disfrutaba de una de una jornada recreativa. En un momento, 'Mondragon', como era apodado, decidió nadar en una zona del río conocida por su peligrosidad y, según testigos, se sumergió y no volvió a emerger, por lo que activaron los protocolos de búsqueda encabezados por un equipo de buzos perteneciente al Cuerpo de Bomberos de Río Negro

El lunes 15 de diciembre, el subsecretario de Planificación de Sao Gabriel da Cachoeira confirmó, a través redes sociales, que el cuerpo de Dos Santos se localizó atrapado bajo unas rocas en el fondo del río. Cabe mencionar que autoridades ya habían advertido sobre la peligrosidad del área, pues se trata de una zona con bancos de arena inestables, un desnivel abrupto y corrientes circulares que pueden alcanzar los 15 metros de profundidad.

Expresamos nuestro pesar por esta irreparable pérdida. Geronimo deja un legado de esfuerzo, humildad y perseverancia que será recordado por nuestra comunidad", señaló el comunicado difundido por las autoridades locales.

Reconocido en el MMA internacional

Nacido en la ciudad de Feira de Santana, ubicada en el estado de Bahía, Geronimo Dos Santos comenzó su carrera profesional en el año 2006. Tuvo la oportunidad de competir en varias de las mejores promotoras a nivel regional y mundial como Jungle Fight, M-1, RIZIN, Mr Cage, ACA, Fight Nights Global y en la empresa de boxeo a puño limpio Bare Knuckle Fighting Championships, de la cual Conor McGregor es uno de los propietarios.

En 2012, Dos Santos firmó contrato con la UFC, considerada la promotora de MMA más grande del mundo, y se tenía previsto que hiciera su debut en UFC 153 frente a Gabriel Gonzaga. Sin embargo, se vio obligado a retirarse del combate. En su récord profesional se encuentran 45 victorias, 26 derrotas y un empate. Su última pelea fue en abril del presente año, cuando noqueó a Aleksei Oleinik en un evento de Bare Knuckle Fighting Championship.

Fuente: Tribuna del Yaqui