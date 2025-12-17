Una millonada; el campeón de la Copa del Mundo 2026 recibirá un premio récord

Zúrich, Suiza.- El campeón de la Copa del Mundo 2026 tendrá la oportunidad no sólo de ceñirse la corona del mejor equipo del planeta, sino también de embolsarse 50 millones de dólares de un fondo de premios de 655 millones, según informó la FIFA el miércoles al anunciar recompensas económicas récord para los equipos.

Este viene a ser un aumento considerable para el ganador del Mundial, después de que la Selección de Argentina recibiera 42 millones de dólares por conquistar la copa en Qatar 2022 y mucho más de los 38 millones ganados por Francia en 2018, pero menos de la mitad de lo que el Chelsea se embolsó al ganar este año el mucho menos promocionado Mundial de Clubes.

Argentina se embolsó una buena lana

De acuerdo con el máximo organismo rector del balompié, el fondo total de premios para la Copa del Mundo, celebrada en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio, ha aumentado un 48.9 por ciento con respecto a los 440 millones de dólares del torneo de 2022 en Catar.

Infantino, la FIFA abrirá la chequera en el Mundial

Además, el total de 2026 será casi seis veces el de 110 millones de dólares en premios en metálico para la Copa Mundial Femenina 2023 celebrada en Australia y Nueva Zelanda. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se fijó en 2023 como objetivo la igualdad de premios en metálico para hombres y mujeres en sus próximos Mundiales: el próximo torneo femenino está programado para 2027 en Brasil.

El controvertido Mundial de Clubes que se amplió de siete a 32 equipos y se incluyó a la fuerza en el calendario del futbol el verano pasado, contó con un fondo de premios total de 1.000 millones de dólares. El Chelsea se quedó con el premio mayor de hasta 125 millones de dólares por un torneo que enfrentó una fuerte resistencia de jugadores y ligas y que atrajo a escasas multitudes en algunos partidos.

¿Cuánto ganará cada selección?

Cada una de las 48 federaciones nacionales en la ampliada Copa del Mundo 2026 recibirá 1.5 millones de dólares por los costes de preparación y 9 millones por participar en la fase de grupos, igual que en el pasado torneo de Qatar 2022.

México también va por una buena tajada de la bolsa

Los equipos que avanzan a la ronda de 32 reciben 11 millones de dólares y los que llegan a los octavos reciben 15 millones. Las naciones que llegan a cuartos de final reciben 19 millones de dólares, al cuarto clasificado 27 millones, al tercer 29 millones y al último perdedor 33 millones.

Fuente: Tribuna del Yaqui