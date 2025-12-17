Venezuela se tambalea; Sinaloa levanta la mano para albergar la Serie del Caribe 2026

Culiacán, Sinaloa.- La Serie del Caribe 2026 se encuentra en el limbo, pues hace un par de días algunos de los países participantes, donde destaca México, informaron que no estarían dispuestos a viajar a Venezuela (sede) debido a la situación geopolítica que atraviesa dicha región.

Aunque todavía no es oficial, luce muy complicado que la fiesta del Caribe se desarrolle en esa tierra sudamericana, por lo que el mapa ya está puesto en otros lugares y este miércoles 17 de diciembre, uno de los estados más importantes de México, Sinaloa, levantó la mano para albergar el torneo.

MÉXICO IRÍA AL RESCATE DE LA SERIE DEL CARIBE



Después de que Venezuela quedó descartada como sede, y a menos de 50 días de arrancar, parece que nuevamente México rescatará la Serie del Caribe y ya suenan ciudades como Guadalajara, Mazatlán, Guasave y Los Mochis para recibir el… pic.twitter.com/WK83JBSbnD — Beisbolpuro (@Beisbolpuro) December 17, 2025

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, declaró en entrevista para los medios que la entidad cuenta con infraestructura para albergar este importante certamen y, aunque aún no existe una propuesta oficial, ellos se sienten preparados para poner en marcha el evento.

Ya saben que aquí tenemos infraestructura en cualquiera de las tres sedes nuestras, ¿no? Guasave, que nunca ha sido; ojalá fuera. Los Mochis sí ha sido. No me gustaría hablar exactamente de una suerte de oportunidad, pero pues somos parte del circuito y entonces estamos en posibilidades de ser llamados", declaró.

Por otra parte, el gobernador dejó en claro que no es prudente adelantar escenarios, ya que no existe un planteamiento oficial y Venezuela sigue siendo la sede hasta el momento. "Primero pues habría que ver qué resuelven a ese respecto, no quisiera adelantar cosas porque no nos han entrevistado para el caso y todavía no sabemos si alguno de los sinaloenses va a ir a la sede del Caribe".

República Dominicana, México y Puerto Rico han anunciado que no asistirán a la Serie del Caribe 2026 en Venezuela. Las tres ligas señalaron que no existen las condiciones adecuadas para el evento.uD83DuDEA8? pic.twitter.com/z9jlnNdR1J — ESPN Béisbol ?? (@ESPN_Beisbol) December 16, 2025

Por otra parte, este mismo día, la alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, confesó que el puerto tiene toda la infraestructura y condiciones para darle la bienvenida a la Serie del Caribe 2026. "Ojalá, ojalá que podamos vernos beneficiados con esa posibilidad y claro que estamos listos; cualquier evento deportivo, hemos demostrado que somos un destino de turismo deportivo por excelencia, tenemos la infraestructura, tenemos las condiciones para poder realizar esos eventos masivos y deportivos, y ojalá que se concrete para poder recibir la Serie del Caribe", comentó para la prensa.

Fuente: Tribuna del Yaqui