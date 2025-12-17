Ya hay fecha para los playoffs 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico

Guadalajara, Jalisco.- Cada vez falta menos para que llegue a su fin la temporada regular del beisbol invernal en México. Ante eso, este miércoles 17 de diciembre, la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) dio a conocer las fechas de arranque de los playoffs 2025-2026.

Tal y como ha sucedido en los últimos años, los mejores ocho equipos del torneo son los que avanzarán a la siguiente ronda e intentarán conquistar el campeonato y representar a la selección mexicana de beisbol en la próxima Serie del Caribe 2026.

El formato será el tradicional, con cuatro series de postemporada al mejor de cuatro de siete, con formato 2-3-2, para después dar paso a las semifinales y la gran Serie Final de la Liga Arco, que se jugarán con los mismos criterios. La primera eliminatoria que enfrentará al uno contra el ocho, el dos frente al siete, tres ante el seis y el cuatro contra el cinco es por como estén clasificados por el standing de puntos.

No hagas planes en enerouD83DuDE0E



Próximo mes llegarán las fiestas de playoffs y no puedes faltaruD83EuDD19uD83CuDFFC



uD83DuDD16Guarda este post para que no te pierdas de ningún juego.#LigaARCO? pic.twitter.com/AEPLeGw7q8 — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) December 17, 2025

Esta primera ronda de playoffs arrancará el día 1 de enero con extensión máxima hasta el 9 de enero. Las semifinales se pondrán en marcha del 11 al 19 de enero en caso de ser necesario. Finalmente, la serie para la coronación es del 21 al 29 de enero, con días de descanso en los cambios de sede.

Por otra parte, antes del comienzo de cada ronda de postemporada, para esta edición, en el primer playoff habrá draft de sustitución, donde los equipos podrán reemplazar hasta a dos peloteros no nacidos en México por jugadores disponibles para reforzar, de tal modo que los ocho que avancen a postemporada comenzarán con un roster de hasta 30 elementos.

Cabe destacar que será hasta el 30 de diciembre cuando se cante el último playball de la temporada y se conozcan a los ocho clubes que pasan a la siguiente ronda y a los otros dos que quedaron eliminados. Hasta estos momentos son los Venados de Mazatlán y el Tucson Baseball Team los que se quedarían en el camino. Mientras que los Yaquis de Obregón, Naranjeros de Hermosillo y Jaguares de Nayarit están peleando por la cima de la tabla general.

Segundo de la serieuD83DuDDE3?



Recuerda que puedes ver todos los juegos a través de nuestro canal de YouTubeuD83DuDE0E



??Link directo para suscribirte: https://t.co/RvbQcAkej0



uD83DuDCFA Disfrútalo también por los diferentes canales de MEGA.#LigaARCO? pic.twitter.com/KSjoxNLaGE — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) December 17, 2025

A su vez, del viernes, 30 de enero de 2026, al sábado, 7 de febrero de 2026, se realizará la Serie del Caribe en Venezuela, aunque en los últimos días se ha destapado el rumor de que el torneo puede cambiar de latitud, ya que México, República Dominicana y Puerto Rico confirmaron que no viajarán al país vinotinto.

Fuente: Tribuna del Yaqui