Yaquis de Obregón vs Águilas de Mexicali; dónde ver EN VIVO el segundo de la serie de la LAMP

Mexicali, Baja California.- Tras haber conseguido la victoria en un duelo que se cerró en las entradas finales, Yaquis de Obregón intentará repetir la dosis en el segundo compromiso ante Águilas de Mexicali y conseguir su segunda serie de manera consecutiva. Luego de haber arrastrado una racha negativa, 'La Tribu' ha logrado tres triunfos de manera consecutiva, regresando al estado de forma que mostraron en la primera vuelta.

Felipe González se anotó su quinta victoria del año, tras haber lanzado cinco entradas completas en las que permitió cinco imparables y dos carreras limpias, además de haber ponchado a seis rivales, dejando una efectividad de 3.03. Efraín Contreras se encargó de cerrar el encuentro y se anotó su doceavo salvamento de la temporada, mientras que César Vargas cargó con la derrota al permitir tres carreras en 1.2 entradas de trabajo.

La novena sonorense hizo daño al abridor rival desde su primera oportunidad con el madero, ya que con un elevado de sacrificio, Sebastián Elizalde envió al pentágono a Allen Córdoba, que se puso en circulación con un imparable. El propio Córdoba se encargó de abrir la diferencia en el marcador con un sencillo a los jardines en la apertura del segundo rollo, poniendo el encuentro en tres carreras por cero.

Los locales se acercaron con un par de carreras en el tercer capítulo, aunque Taiki Sekine y, de nueva cuenta, Allen Córdoba pusieron tierra de por medio, elevando la pizarra a seis anotaciones por dos de Mexicali. El encuentro marchó sin novedades hasta la séptima baja, cuando Moisés Gutiérrez comenzó el ataque con un cuadrangular solitario y en la misma entrada cayeron dos anotaciones más con un rodado de Norberto Obeso.

Horarios del Yaquis de Obregón vs Águilas de Mexicali

Estadio: El Nido de las Águilas, Mexicali, Baja California

Fecha: Miércoles, 17 de diciembre

Horario: 21:30 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/TVC Deportes 2

'La Tribu' tendrá como inicialista a Orlando Lara, quien irá en búsqueda de su quinto triunfo del año por solo dos derrotas, acumulando efectividad de 2.95. Yoennis Yera abrirá por Mexicali, con apenas su segunda aparición en la temporada y su primera como abridor; el cubano solo tiene dos tercios de trabajo con un imparable y una base por bola permitida.

Fuente: Tribuna del Yaqui