Ciudad Obregón, Sonora.- En enero de 2017, TRIBUNA narró una de las máximas hazañas deportivas que se ha registrado en el norte del país gracias a que Yaquis de Ciudad Obregón se convirtió en el primer equipo en ganar tres títulos consecutivos en la entonces Liga Mexicana del Pacífico.

La novena cajemense consiguió el campeonato de la temporada 2012-2013 al imponerse 16-3 ante el equipo Águilas de Mexicali, en la serie final donde salieron con marca de cuatro ganados con cero derrotas. Durante la pelea por el campeonato, 'La Tribu' de Cajeme bateó 42 imparables y en total anotó 31 carreras en los cuatro juegos.

En la portada principal de este diario se narró la hazaña de la siguiente forma: "¡Tricampeones!", alertaba el titular de la nota principal, seguida por un pequeño resumen: "Yaquis de Obregón se convierten en el primer equipo en ganar tres títulos consecutivos en la LMP".

60 años, 60 historias: El día que Yaquis de Ciudad Obregón hizo historia

El equipo obregonense, entonces liderado por el dominicano Eddie Díaz, llenó de gloria a su afición la noche del sábado 26 de enero en un emocionante encuentro que se celebró en el Estadio Tomás Oroz Gaytán, antigua casa de Yaquis.

“El encuentro se inclinó de un solo lado, con una Tribu que demostró que nadie le arrebataría el título, y que por el contrario, lograrían una hazaña sin precedentes en este circuito beisbolero: Conquistar tres coronas consecutivas”, narró esta casa editorial.

Algunos de los nombres que destacaron en la ofensiva durante el último encuentro fueron los de Jesse Gutiérrez y Bárbaro Cañizales, quienes sacaron a 'doña blanca' del estadio espalda con espalda en la tercera entrada, manteniendo la ventaja de 'La Tribu' 12-2. Ya en la sexta entrada, el equipo de casa 'amarró' la victoria sumando cuatro rayitas más.

En tanto que en la lomita de los disparos de aquella noche, fueron los pitchers Román Colón y David Reyes quienes sacaron la casta por 'La Tribu', mientras que para cerrar vino Luis Ignacio 'Chicote' Ayala.

Durante la ceremonia de premiación, Ayala y Carlos 'Chapis' Valencia fueron designados como los Jugadores Más Valiosos de la Serie Final. Tras lograr esta hazaña en el circuito invernal, el Club Yaquis estrenó el Estadio Fernando Valenzuela en Hermosillo, consiguiendo también el título de la Serie del Caribe 2013.

Fuente: Tribuna del Yaqui