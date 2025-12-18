Adiós rumores: Michael King se queda con los San Diego Padres en la MLB

California, Estados Unidos.- Después de estar en la mira de diferentes equipos en las Grandes Ligas, Michael King sorprendió el mercado al confirmarse que se quedará con el conjunto de los San Diego Padres tras firmar un nuevo contrato millonario. Según el portal de la MLB, el lanzador llegó a un acuerdo por tres años y 75 millones de dólares. Aunque el club no ha confirmado el pacto, según el periodista Mark Feinsand, la nueva estampa incluye opciones del jugador para el 2027 y 2028.

Cabe destacar que el gran despegue de King se dio durante la campaña 2024, cuando realizó 30 aperturas con la escuadra de California, donde lanzó 173.1 innings y tuvo un récord de 13-9 con una efectividad de 2.95 (cuarta en la L.N.), una EFE+ de 139 (tercero) y 201 'chocolates' (quinto). Terminó séptimo en la votación para el premio Cy Young de la Liga Nacional en esa edición.

Padres, RHP Michael King reportedly agree to 3-year deal with player options for 2027 and 2028, per MLB’s @Feinsand. pic.twitter.com/rEEVt4Bz2o — MLB (@MLB) December 19, 2025

Con esos números, Michael estaba encaminado a otro sólido año en el 2025, con una efectividad de 2.59 en sus primeras 10 salidas. Pero ingresó a la lista de lesionados por una inflamación en el hombro derecho a finales de mayo y no regresó hasta el 9 de agosto, donde no se le vio sólido. Tras lanzar solo dos innings esa noche, King volvió a la lista de lesionados.

Después, King realizó cuatro aperturas más en septiembre, pero registró una alta efectividad de 5.74, donde se le recuerda una actuación de ocho carreras permitidas contra los New York Mets el 16 de septiembre. Al tener problemas de lesiones, San Diego optó por utilizar a King como relevista en la Serie de Comodines de la Liga Nacional contra los Chicago Cubs. Después de este año, los Padres le extendieron una oferta calificada a King, la cual fue rechazada.

Desde el momento en que el lanzador de 29 años hizo su estreno en el Big Show en el 2023, lleva 53 aperturas en temporada regular y 285.1 innings. Además, se encuentra entre los 90 lanzadores que sumaron al menos 250 entradas durante ese mismo lapso.

Michael King stays in San Diego pic.twitter.com/CRHnDgS973 — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) December 19, 2025

Michael King ocupó el séptimo lugar en efectividad (2.93), solo detrás de Paul Skenes, Tarik Skubal, Chris Sale, Yoshinobu Yamamoto, Zack Wheeler y Corbin Burnes, lo que deja claro que es uno de los mejores brazos que tiene actualmente el beisbol de las Grandes Ligas.

Fuente: Tribuna del Yaqui