Asesinan a balazos a Mario Pineida, futbolista del Barcelona SC: Esto se sabe de su homicidio

Guayaquil, Ecuador.- El futbol está de luto este jueves, pues el día de ayer se confirmó el brutal asesinato del jugador profesional Mario Pineida, integrante del Barcelona Sporting Club. El club sudamericano informó de manera oficial el fallecimiento de su futbolista, luego de un atentado armado ocurrido en la ciudad de Guayaquil; en este ataque, también murió su pareja, mientras que su madre resultó herida.

Mediante un comunicado difundido en sus canales oficiales, la directiva del Barcelona SC expresó su pesar por la muerte del lateral izquierdo, a quien describieron como parte de la familia del club. La institución evitó dar detalles sobre la investigación, pero confirmó que el deceso se derivó de un ataque directo.

Te decimos todo lo que se sabe sobre el asesinato de Mario Pineida. Foto: Facebook

Esto se sabe del ataque armado contra Mario Pineida

De acuerdo con los primeros reportes de medios locales, el atentado ocurrió este miércoles 17 de diciembre de 2025 en un establecimiento comercial ubicado sobre la avenida Isidro Ayora, al norte de Guayaquil, donde se encontraba Mario Pineida, su pareja y su madre. Ahí sujetos armados que viajaban a bordo de una motocicleta lo interceptaron y, sin mediar palabra, le dispararon en varias ocasiones. No solo a él, también a sus acompañantes.

Como resultado del ataque, el futbolista perdió la vida en el sitio. En el mismo hecho, otra mujer (su pareja) también falleció, mientras que la madre del jugador resultó herida por impactos de bala y fue trasladada de urgencia a un hospital, donde permanece bajo atención médica especializada. Las autoridades ecuatorianas acordonaron la zona e iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables del ataque, sin que hasta el momento se haya informado sobre personas detenidas.

La última publicación del futbolista

Horas antes del atentado, Mario Pineida había utilizado sus redes sociales para denunciar retrasos en el pago de salarios y otras prestaciones por parte del club. En su mensaje señaló incumplimientos acumulados durante varios meses, una situación que, de acuerdo con versiones periodísticas, también afectaba a otros jugadores y trabajadores del equipo.

A la fecha de publicación de esta nota, no existe información oficial que relacione dicha publicación con el ataque armado, y las autoridades no han establecido una línea de investigación pública al respecto.

Trayectoria de Mario Pineida

Mario Pineida tenía 33 años y contaba con una amplia carrera en el futbol profesional. Además de su paso por el Barcelona SC, militó en equipos como Independiente del Valle y El Nacional, en Ecuador, así como en el Fluminense de Brasil. También fue convocado en distintas ocasiones a la Selección Nacional de Ecuador.

Entre sus logros deportivos destaca la obtención de la Copa Ecuador en 2024 con El Nacional, consolidándose como un jugador de experiencia en la defensa.

Descanse en paz.

