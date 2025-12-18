Brillante regreso de Valente Bellozo a la LAMP: Resultado del Juego 3 entre Yaquis y Águilas

Mexicali, Baja California.- Los Yaquis de Ciudad Obregón y los Águilas de Mexicali protagonizan un verdadero choque monticular, donde Fernando Sánchez y el ligamayorista Valente Bellozo se roban los reflectores, pero que al final fueron los locales quienes evitaron la barrida al ganar 3-0

REGRESO DE GRANDES LIGAS

Después de dos años de ausencia y de brillar en el mejor beisbol del mundo, la MLB, el mexicano Valente Bellozo hizo su regreso a la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), con el equipo de sus amores, los Caballeros Águilas de Mexicali. El 'cachanilla' no desentonó en su apertura, pues se encargó de neutralizar por completo la ofensiva de la Tribu de Cajeme.

El exlanzador de los Miami Marlins, en cinco entradas completas, no permitió carrera, solamente le hicieron dos imparables y recetó tres 'chocolates'. Con hasta el momento esa demostración, Bellozo demuestra el gran crecimiento que ha tenido al ser un estelar en el Big Show y se posiciona para ser uno de los brazos de confianza de Benjamín Gil para el Clásico Mundial.

Comienza el juego en MexicaliuD83DuDCAAuD83CuDFFC



Y Valente Bellozo ya recetó tres chocolatesuD83DuDD25#LigaARCO? pic.twitter.com/5txnhc7XPQ — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) December 19, 2025

Por Yaquis, Fernando Sánchez también luce dominante, al no permitir anotaciones y solamente tolerar cinco hits en igualmente cuatro episodios, pero salió sin decisión. El cero se rompió hasta en la sexta, cuando los locales con un jonrón productor de dos carreras de Estevan Florial castigó a Cristian Alvarado, quien había entrado para relevar a Sánchez.

Los Cachanillas aumentaron la ventaja en la séptima con batazo productor de Moisés Gutiérrez ante los servicios de Javier Rodríguez Por otra parte, luego de las cinco destacadas entradas de Bellozo, le siguió en el bullpen Kurt Heyer, quien terminó por llevarse la victoria.

Mientras que el 'Jaque Mate' Jake Sánchez se encargó de entrar en la novena y apuntarse otro rescate más, con esto se pone a tan solo un juego salvado más de convertirse en el máximo taponero de todos los tiempos en la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Por Yaquis, el descalabro cargó para Fernando Sánchez; al relevo le siguieron Cristian Alvarado, Javier Rodríguez, Giovanni Vargas y Juan Macías.

Vuelan alto los ÁguilasuD83EuDD85



Triunfo para los cachanillas y rescatan el último de la serieuD83DuDE09



PG Kurt Heyer

PP Fernando Sánchez

SV Jake Sánchez



Presentado por: @Salsa_Huichol #LigaARCO? pic.twitter.com/qIRDnPeeGI — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) December 19, 2025

Este viernes el conjunto de la Tribu regresa a casa para medirse ante los Jaguares de Nayarit, en una serie clave para seguir peleando los primeros lugares de la tabla general. El primero de la serie está presupuestado para arrancar a las 19:10 horas (tiempo de Sonora).

Fuente: Tribuna del Yaqui