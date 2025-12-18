Cañeros de Los Mochis cesan a Félix Fermín como mánager; Chris Coste entra al quite

Los Mochis, Sinaloa.- Luego de una segunda vuelta irregular que ha complicado el panorama del equipo rumbo a la postemporada, el Club Cañeros de Los Mochis anunció que Félix Fermín deja de ser su mánager, y en su lugar el norteamericano Chris Coste tomará el mando de la nave esmeralda de manera interina.
Esta medida fue tomada con el objetivo de corregir el rumbo y alcanzar las metas que se han trazado esta temporada el Club Cañeros, agregó la directiva en un comunicado dado a conocer este jueves. En la primera vuelta de esta temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), el equipo se ubicó en un estupendo segundo lugar con 21 victorias y 14 derrotas, sólo por detrás de los líderes Yaquis de Ciudad Obregón (22-13).
Sin embargo, en esta segunda mitad los resultados no han sido favorables para los verdes y, al momento de tomarse esta decisión, Cañeros marcha con un récord de 9-11 que los pone de momento en octavo lugar, lo que obliga a la organización a mover fichas para devolver al equipo a los primeros planos de cara a los playoffs.
En puerta, restan cuatro series para que finalice el rol regular, donde los esmeraldas enfrentarán a los Águilas de Mexicali, Naranjeros de Hermosillo, Jaguares de Nayarit y cerrarán como visitantes ante los Venados de Mazatlán.
El dominicano se unió a Cañeros en la temporada 2023-2024 y bajo su mando se avanzó a los playoffs de esa temporada y a la semifinal de la 2024-2025. En su primer año como timonel logró 36 victorias a cambio de 32 derrotas y en la temporada siguiente mejoró la marca a 37-31. Este año deja un balance de 30-25, para un total de 103 triunfos y 88 descalabros, lo que da un porcentaje de victorias de 0.539 en este lapso.
Sin lugar a dudas, su baja será sentida por los jugadores y cuerpo técnico, ya que Fermín siempre se ha caracterizado por su trato respetuoso, manejo del clubhouse y su profesionalismo dentro y fuera del terreno de juego, lo cual el caribeño mostró desde su primer día en la organización y le desea el mayor de los éxitos en sus proyectos futuros.
Fuente: Tribuna del Yaqui