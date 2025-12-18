Cañeros de Los Mochis cesan a Félix Fermín como mánager; Chris Coste entra al quite

Los Mochis, Sinaloa.- Luego de una segunda vuelta irregular que ha complicado el panorama del equipo rumbo a la postemporada, el Club Cañeros de Los Mochis anunció que Félix Fermín deja de ser su mánager, y en su lugar el norteamericano Chris Coste tomará el mando de la nave esmeralda de manera interina.

Esta medida fue tomada con el objetivo de corregir el rumbo y alcanzar las metas que se han trazado esta temporada el Club Cañeros, agregó la directiva en un comunicado dado a conocer este jueves. En la primera vuelta de esta temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), el equipo se ubicó en un estupendo segundo lugar con 21 victorias y 14 derrotas, sólo por detrás de los líderes Yaquis de Ciudad Obregón (22-13).

Félix Fermín concluye su etapa en Cañeros



El Club Cañeros de Los Mochis informa que Félix Fermín deja de ser el mánager. Chris Coste asume el cargo de manera interina.



Gracias, Félix, por tu profesionalismo y entrega. uD83DuDC9A?

uD83DuDD17 https://t.co/qAwET08dF1 pic.twitter.com/cLQeX3EStq — Cañeros de Los Mochis (@verdesxsiempre) December 18, 2025

Sin embargo, en esta segunda mitad los resultados no han sido favorables para los verdes y, al momento de tomarse esta decisión, Cañeros marcha con un récord de 9-11 que los pone de momento en octavo lugar, lo que obliga a la organización a mover fichas para devolver al equipo a los primeros planos de cara a los playoffs.

En puerta, restan cuatro series para que finalice el rol regular, donde los esmeraldas enfrentarán a los Águilas de Mexicali, Naranjeros de Hermosillo, Jaguares de Nayarit y cerrarán como visitantes ante los Venados de Mazatlán.

El dominicano se unió a Cañeros en la temporada 2023-2024 y bajo su mando se avanzó a los playoffs de esa temporada y a la semifinal de la 2024-2025. En su primer año como timonel logró 36 victorias a cambio de 32 derrotas y en la temporada siguiente mejoró la marca a 37-31. Este año deja un balance de 30-25, para un total de 103 triunfos y 88 descalabros, lo que da un porcentaje de victorias de 0.539 en este lapso.

Sin lugar a dudas, su baja será sentida por los jugadores y cuerpo técnico, ya que Fermín siempre se ha caracterizado por su trato respetuoso, manejo del clubhouse y su profesionalismo dentro y fuera del terreno de juego, lo cual el caribeño mostró desde su primer día en la organización y le desea el mayor de los éxitos en sus proyectos futuros.

Fermín era un timonel muy apreciado por sus jugadores

Fuente: Tribuna del Yaqui