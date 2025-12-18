Cuadrangular de César Salazar da serie a Naranjeros de Hermosillo en Nayarit

Tepic, Nayarit.- Naranjeros de Hermosillo se quedó con la serie en el Coloso del Pacífico tras vencer 1-0 a Jaguares de Nayarit en el tercer juego, en un duelo marcado nuevamente por el dominio del pitcheo y el escaso margen ofensivo. El marcador se mantuvo sin movimiento durante seis entradas completas, con ambos equipos limitados a ataques aislados y sin continuidad.

Omar Cruz volvió a responder desde la loma por Hermosillo y fue el pitcher ganador del encuentro. El zurdo trabajó seis entradas completas, permitió seis imparables y ponchó a tres rivales, sin recibir carrera. Jaguares logró colocar corredores en base en distintos episodios, pero no encontró la forma de romper el cero ante el control del abridor.

¡LA SERIE SE PINTA DE NARANJA! ¡VICTORIA DE HERMOSILLO! uD83CuDF4A | @calientesports pic.twitter.com/WGlzleISh1 — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) December 19, 2025

La única carrera del juego se produjo en la séptima entrada. César Salazar conectó cuadrangular solitario por el jardín derecho, su segundo de la temporada, batazo que rompió el empate y terminó por definir un juego cerrado de principio a fin. El jonrón llegó ante el relevo de Jaguares y fue suficiente para inclinar la balanza en un duelo de pitcheo.

Hermosillo tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja en la octava entrada. Jasson Atondo abrió con sencillo, Willie Calhoun fue ponchado y Harold Ramírez recibió golpe, antes de que Salazar negociara base por bolas para llenar las bases. Sin embargo, la amenaza terminó cuando Todd Lott rodó para doble play, manteniéndose la mínima diferencia en la pizarra.

El relevo de Naranjeros cumplió sin contratiempos. Daniel Missaki trabajó la octava entrada sin daño y Matt Foster se encargó de cerrar el encuentro en la novena, dominando a los tres bateadores que enfrentó para apuntarse su salvamento número 13. Carlos Morales cargó con la derrota por Jaguares.

¡Hooooome run de César Salazar y nos vamos al frente! uD83DuDCA3uD83CuDF4A pic.twitter.com/kZhan43ia9 — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) December 19, 2025

Con este resultado, Naranjeros regresa a casa para recibir el fin de semana a Venados de Mazatlán, mientras que Jaguares viajará a Ciudad Obregón para enfrentar a Yaquis de Ciudad Obregón, que vienen de ganar la serie en su visita al Nido de los Águilas de Mexicali.

Otros resultados

Tucson 4-3 Venados

Tomateros 2-3 Charros

Fuente: Tribuna del Yaqui