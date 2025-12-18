David Faitelson insulta a Edson Álvarez por apoyar a Javier Aguirre: "Es un arrastrado"

Ciudad de México.- Sin lugar a dudas, la figura de David Faitelson se mantiene vigente en el periodismo deportivo con tantas polémicas que el conductor de TUDN atraviesa, pues van pocos días desde su pelea con Antonio Mohamed y ya insultó a Edson Álvarez. El capitán de la Selección Mexicana y jugador del Fenerbahçe fue agredido por el periodista luego de apoyar a Javier Aguirre en la votación del The Best 2025.

Al finalizar la final del Apertura 2025, Faitelson fue confrontado por el 'Turco' Mohamed, el cual se molestó luego de unos comentarios que realizó el periodista contra el estratega del Toluca previo al compromiso en el Estadio Nemesio Diez. La molestia fue tal en el entrenador, que no quiso ofrecer entrevistas para la televisora donde labora David y puso de condición que fuera despedido para volver a aparecer en sus espacios.

#Deportes | David Faitelson revela los detalles de su 'pelea' contra el 'Turco' Mohamed: "Fue muy vulgar y altanero" uD83DuDE24https://t.co/91CD0r4g4p — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 17, 2025

El voto de Álvarez que desató la furia del periodista

Al ser el capitán de la Selección Mexicana, Edson Álvarez fue incluido en los votantes para la premiación de The Best 2025, donde Javier Aguirre estaba entre los nominados para el mejor entrenador del año. Álvarez, sin dudar, votó por el 'Vasco', en señal de apoyo al entrenador del 'Tricolor', y este pequeño detalle fue el que desencadenó la acción de Faitelson.

Haciendo uso de sus redes sociales, el periodista israelita aseveró que el sufragio realizado por el defensa mexicano no fue objetivo, pues consideró que los otros nominados en la terna tenían más méritos que Javier Aguirre. "¿No entiende que son dos deportes diferentes el que se practica aquí y el que se juega en Europa? ¿Fue para quedar bien?", redactó David en su cuenta de X.

No puedo entender cómo el capitán de la selección mexicana, Edson Álvarez, es capaz de votar por Javier Aguirre para el premio “The Best”.

¿No entiende que son dos deportes diferentes el que se practica aquí y el que se juega en Europa?

¿Fue para quedar bien? — David Faitelson (@DavidFaitelson_) December 17, 2025

Las palabras crecieron a las pocas horas, pues en un programa de TUDN, Faitelson recrudeció sus comentarios contra Edson Álvarez, alegando que un capitán no debe estar bajo las órdenes del entrenador y debe mantener el propio criterio. "No necesitamos un capitán tirado de rodillas ante el entrenador. Arrastrado".

¡AHORA CONTRA EDSON! uD83DuDE33uD83DuDC40



David Faitelson arremetió contra Edson Álvarez después de darse a conocer su votación en la categoría de Mejor Director Técnico del 2025 en los premios The Best. El jugador del Fenerbache le otorgó el máximo puntaje a Javier Aguirre, decisión que fue… pic.twitter.com/TmhREQOOC6 — MedioTiempo (@mediotiempo) December 18, 2025

Si bien Luis Enrique del PSG terminó siendo el entrenador galardonado, el 'Vasco' reunió una cantidad considerable de votos, los cuales provinieron de voces autorizadas en el balompié internacional. Carlo Ancelotti lo colocó como su tercera opción, mientras que Gianluigi Donnarumma y Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, lo colocaron en la segunda preferencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui