Este futbolista no entraría en planes de Cruz Azul y le estarían buscando equipo en el extranjero

Ciudad de México.- La directiva de Cruz Azul, encabezada por Víctor Velázquez e Iván Alonso, el presidente y director deportivo del club, respectivamente, se encuentra trabajando en el armado de la plantilla para el Torneo Clausura 2025 y uno de los pendientes es encontrar acomodo para Camilo Cándido, quien estuvo a préstamo con el Atlético Nacional de Colombia. Tal parece que el futuro del lateral uruguayo está en el aire tras su aventura en el futbol cafetero.

De acuerdo con una fuente consultada por AS México, el cuadro verdolaga ha mostrado interés para que el defensor se mantenga en el equipo; sin embargo, no a través de una compra directa, sino con una renovación del préstamo con Cruz Azul. El reporte indica que el principal problema que enfrenta Atlético Nacional es el tope salarial que impone la Liga de Colombia, mismo que está fijado en los 198.2 millones de dólares por club.

Este motivo impide al gigante de aquel país poder comprar el pase y es que, en caso de hacerlo, el sueldo que percibe Cándido superaría dicho tope estipulado por la liga. Actualmente, La Máquina paga la mitad de su salario, es por ello que el entorno de 'El Verde' no contempla la posibilidad de una compra porque rebasaría el presupuesto que tienen, aunque sí desean que permanezca con la escuadra dirigida actualmente por Diego Arias.

Las dos posibilidades que tiene Atlético Nacional con Camilo Cándido:

? Hay una opción de compra fijada que, por ahora, Nacional no piensa asumir ya que el valor es alto.



? La otra opción es que Cándido renueve su vínculo con Cruz Azul y que nuevamente vuelva en préstamo. pic.twitter.com/hiSRxrDHf0 — COLOMBIA VERDOLAGA (@colverdolaga47) November 11, 2025

Inclusive, un sector de Atlético Nacional también desde que Camilo Cándido permanezca en el club, sobre todo por su gran desempeño en la Copa de Colombia que le ganaron al Deportivo Independiente Medellín con marcador global de 1-0. En la final del torneo, el futbolista charrúa dio la asistencia del golpe que le otorgó un nuevo título a 'El Verde Paisa', jugada con la que dejó a la afición con ganas de seguirlo viendo en la cancha con su camiseta.

Cabe recordar que Camilo Cándido aterrizó en Cruz Azul procedente del EC Bahia de Brasil para el Clausura 2024, cuando el conjunto celeste estaba bajo las órdenes del argentino Martín Anselmi. En dos torneos con la institución, el sudamericano disputó un total de 34 partidos, registrando un gol y una asistencia. Sin embargo, con la finalidad de liberar una plaza de extranjero, La Máquina lo cedió al Atlético Nacional durante el 2025.

Fuente: Tribuna del Yaqui