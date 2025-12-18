Jalisco oficialmente organizará la Serie del Caribe; México participará con dos equipos

Guadalajara, Jalisco.- Después de días de incertidumbre, por fin se hace oficial: este jueves 18 de diciembre de 2025 se confirmó que Venezuela no albergará la Serie del Caribe 2026, debido a la situación geoplítica que vive la nación. Al rescate entra Guadalajara, Jalisco.

Será el Estadio Panamericano de la perla tapatía quien viva la fiesta caribeña celebrada del 1 al 7 de febrero de 2026. En conferencia de prensa, Salvador Escobar, presidente de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), comentó que la designación se realizó tras la aprobación de la propuesta presentada por la propia LAMP, la cual surgió a partir de una iniciativa de la organización Charros de Jalisco.

Esta propuesta fue adoptada luego de que México, Puerto Rico y la República Dominicana anunciaran su retiro de la sede originalmente a Venezuela. Con esta decisión, Guadalajara volverá a tomar el lugar como anfitriona de la Serie del Caribe, tras la exitosa organización del evento en su edición de 2018.

Se priorizaron dos cosas: las condiciones y una sede de los países miembros. Derivado de eso, y por la calidad que tiene la liga, además del apoyo de la confederación, se determinó que la sede sea en Guadalajara, Jalisco. Contentos de poder compartir la noticia; fue sorpresiva, pero ya saben que en México somos grandes anfitriones", dijo Salvador en conferencia de prensa.

Sorpresas

Pero el cambio de sede no fue la única sorpresa, ya que en la conferencia, Luis Alberto González, director general de Charros, dio la exclusiva de que la Serie del Caribe 2026 contará con la participación de cinco equipos: Puerto Rico, Venezuela, Panamá, México 1 y México 2. Con esto afirmaron que tanto el campeón como el subcampeón de la Liga Arco estarán compitiendo en el gran torneo internacional.

"Quiero agradecer a Salvador por salir al quite y demostrar que México puede desarrollar el torneo. Agradecer a los nueve equipos que conforman la liga; los 10 equipos platicamos. Es una Serie del Caribe con poco tiempo, pero vamos a trabajar en equipo los 10 equipos, nos vamos a unir para que sea un gran torneo", afirmó.

Por otra parte, ante los señalamientos de la prensa, igualmente los directivos comentaron que el país que resulte campeón de la Liga de Venezuela no está descartado, pero hasta el momento la logística del evento sería con los cinco equipos ya anunciados.

Cabe destacar que en el 2027 también México será sede de la Serie del Caribe. Para el siguiente torneo, el Estadio Fernando Valenzuela de Hermosillo, Sonora, será el inmueble que vuelva a abrir sus puertas y ponga en marcha el tradicional torneo.

