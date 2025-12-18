¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
MINNESOTA TIMBERWOLVERS

Kevin Garnett regresa a Minnesota Timberwolves; Timberwolves planean retirar su número

Los Timberwolves formalizan el regreso del miembro del Salón de la Fama, Kevin Garnett, con el plan de retirar finalmente su camiseta número 21

Kevin Garnett regresa a Minnesota Timberwolves; Timberwolves planean retirar su número
Garnett tendrá un papel preponderante dentro de la organización de Minnesota Foto: Internet

Minneapolis, Estados Unidos.- La tan esperada reconciliación entre los Minnesota Timberwolves y Kevin Garnett llega también con una gran noticia para una de las más grandes leyendas del equipo, quien finalmente tendrá su número 21 retirado de manera oficial.

Este jueves, los Timberwolves anunciaron que han contratado al miembro del Salón de la Fama e icono de la franquicia como embajador del equipo, con el plan de rendir homenaje a Garnett en una ceremonia de retiro de camisetas en el Target Center en una fecha futura.

Garnett, seleccionado como número cinco en el draft de 1995, y que jugó las primeras 12 de sus 21 temporadas en la NBA con Minnesota antes de regresar en 2015 para un año de despedida, ha estado esencialmente distanciado de la organización debido a una ruptura con el expropietario Glen Taylor.

Pero una vez que la venta de Taylor de los Timberwolves y de los Minnesota Lynx de la WNBA al magnate del comercio electrónico Marc Lore y a al exestrella del beisbol Alex Rodriguez se cerró a principios de este año, el camino hacia una posible reunión quedó despejado.

"Estoy encantado de estar de vuelta en casa", dijo Garnett en un comunicado distribuido por los Timberwolves. "Minnesota es donde todo empezó, donde era joven, tenía hambre y aprendí a competir al más alto nivel. Estoy emocionado de volver a las Twin Cities en un momento en que Marc y Alex están estableciendo una nueva y audaz visión para esta franquicia. Su liderazgo ha aportado nueva energía a la organización, y estoy entusiasmado por ayudar a construir lo que viene para los Timberwolves, nuestros aficionados y esta comunidad".

El natural de Carolina del Sur sigue siendo el líder histórico de los Timberwolves en puntos, rebotes, robos, tapones, partidos y minutos. Ganó el premio MVP de la NBA en 2004, ayudó al equipo a clasificarse para los playoffs ocho veces consecutivas (1997-2004), logrando la racha más larga en la historia de la franquicia y consiguió 10 de sus 15 selecciones All-Star en su carrera con Minnesota.

El exjugador se dijo emocionado de volver a 'casa'
El exjugador se dijo emocionado de volver a 'casa'

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.