Kevin Garnett regresa a Minnesota Timberwolves; Timberwolves planean retirar su número

Minneapolis, Estados Unidos.- La tan esperada reconciliación entre los Minnesota Timberwolves y Kevin Garnett llega también con una gran noticia para una de las más grandes leyendas del equipo, quien finalmente tendrá su número 21 retirado de manera oficial.

Este jueves, los Timberwolves anunciaron que han contratado al miembro del Salón de la Fama e icono de la franquicia como embajador del equipo, con el plan de rendir homenaje a Garnett en una ceremonia de retiro de camisetas en el Target Center en una fecha futura.

Garnett, seleccionado como número cinco en el draft de 1995, y que jugó las primeras 12 de sus 21 temporadas en la NBA con Minnesota antes de regresar en 2015 para un año de despedida, ha estado esencialmente distanciado de la organización debido a una ruptura con el expropietario Glen Taylor.

Pero una vez que la venta de Taylor de los Timberwolves y de los Minnesota Lynx de la WNBA al magnate del comercio electrónico Marc Lore y a al exestrella del beisbol Alex Rodriguez se cerró a principios de este año, el camino hacia una posible reunión quedó despejado.

"Estoy encantado de estar de vuelta en casa", dijo Garnett en un comunicado distribuido por los Timberwolves. "Minnesota es donde todo empezó, donde era joven, tenía hambre y aprendí a competir al más alto nivel. Estoy emocionado de volver a las Twin Cities en un momento en que Marc y Alex están estableciendo una nueva y audaz visión para esta franquicia. Su liderazgo ha aportado nueva energía a la organización, y estoy entusiasmado por ayudar a construir lo que viene para los Timberwolves, nuestros aficionados y esta comunidad".

El natural de Carolina del Sur sigue siendo el líder histórico de los Timberwolves en puntos, rebotes, robos, tapones, partidos y minutos. Ganó el premio MVP de la NBA en 2004, ayudó al equipo a clasificarse para los playoffs ocho veces consecutivas (1997-2004), logrando la racha más larga en la historia de la franquicia y consiguió 10 de sus 15 selecciones All-Star en su carrera con Minnesota.

El exjugador se dijo emocionado de volver a 'casa'

Fuente: Tribuna del Yaqui