La Finalissima tiene fecha definida; España y Argentina se enfrentarán previo a la Copa del Mundo 2026

Ciudad de México.- La Finalissima 2026 se disputará entre las selecciones de España y Argentina , siendo uno de los partidos más esperados del año y que servirá para encender a la afición en los meses previos para la Copa del Mundo 2026. Luego de varias filtraciones y rumores, la FIFA anunció de manera oficial en qué se disputará el compromiso, además de que se confirmó la sede, la cual traerá buenos recuerdos para la afición 'Albiceleste'.

Aunque desde hace más de tres meses comenzaron con los preparativos para la Finalissima 2026, tenían que esperar a que los dos combinados internacionales definieran su clasificación a la justa mundialista del año próximo. Argentina lo consiguió desde el 25 de marzo y 'La Roja' aseguró su boleto al empatar con Turquía el 18 de noviembre, por lo cual se había confirmado el partido entre las dos campeonas del mundo.

#Deportes | España logra la clasificación; 'La Roja' empata con Turquía y sella el boleto a la Copa del Mundo 2026 ?uD83CuDFC6https://t.co/8dG3MfOrEo — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 18, 2025

En un inicio se había comentado que el encuentro se disputaría el sábado, 28 de marzo del 2026, aunque el anuncio oficial de la FIFA lo confirmó para el viernes 27, una jornada antes de la fecha estimada. Así mismo, el partido se disputará en el Estadio Lusail de Doha, Qatar, mismo en el que la Selección de Argentina logró coronarse en la Copa del Mundo 2022.

uD83DuDEA8uD83CuDFC6 OFFICIAL: La Finalissima with Spain vs Argentina will take place in Doha, Qatar on March 27th, 2026. pic.twitter.com/j4RU5vRShM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 18, 2025

"Este partido emblemático es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico", comentó Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.

Esta fecha se eligió al ser el penúltimo parón por fecha FIFA antes del arranque de la justa mundialista, el mismo que se usará para disputar el repechaje internacional en México. Posteriormente, del 1 al 9 de junio se abrirá otra doble jornada para los últimos amistosos previo a la jornada inaugural en el Estadio Ciudad de México.

Dicho partido permitirá ver en la misma cancha a Lionel Messi y Lamine Yamal por primera ocasión en sus carreras, siendo el presente y el futuro en el balompié internacional. España consiguió su boleto al haber ganado la Eurocopa 2024, mientras que la 'Albiceleste' hizo lo propio en la Copa América.

uD83DuDEA8 Finalmente es uD835uDDE2uD835uDDD9uD835uDDDCuD835uDDD6uD835uDDDCuD835uDDD4uD835uDDDF.



España y @Argentina disputarán la #uD835uDDD9uD835uDDDCuD835uDDE1uD835uDDD4uD835uDDDFuD835uDDDCuD835uDDE6uD835uDDE6uD835uDDDCuD835uDDE0uD835uDDD4 el próximo 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha, Catar.



?? Toda la información: https://t.co/61RS0YcoCH #VamosEspaña pic.twitter.com/ZXZjHRGVdd — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) December 18, 2025

