LAMP: Los Yaquis de Obregón tienen nuevo refuerzo de lujo directo del Caribe

Ciudad Obregón, Sonora.- Con el rol regular de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) a punto de finalizar y con casi todos los equipos en la disputa por un lugar en los playoffs, los Yaquis de Obregón ya tienen nuevo jugador que viene a reforzar sus aspiraciones de alcanzar el campeonato.

De acuerdo con información de Yusseff Diaz en su red social X, se trata de un viejo conocido del circuito invernal, el lanzador cubano Elián Leyva, quien vendría a cubrir una de las vacantes dejadas por el estadounidense Brandon Brennan y el también caribeño Vladimir Gutiérrez, quienes dejaron a la Tribu en esta segunda parte de la campaña.

Fuentes: Tras lanzar con los Leones del Escogido en la LIDOM, el derecho Elían Leyva firmará con los Yaquis de Ciudad Obregón de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico. #pelotacubana #LigaARCO pic.twitter.com/XI2TadYBxx — Yusseff305 uD83CuDDE8uD83CuDDFAuD83CuDDFAuD83CuDDF2 (@yusseff305) December 18, 2025

Leyva participó por última vez en la Liga del Pacífico en la campaña 2023-2024 con los Naranjeros de Hermosillo y actualmente se encontraba participando como refuerzo de los Leones del Escogido en la presente temporada de Liga Dominicana de Beisbol (Lidom).

Sin embargo, no corrió con mucha suerte y su participación con este equipo fue apenas de un encuentro, quedando libre y de esa manera pudo sellar este acuerdo con la Tribu cajemense, quien le brinda esta nueva oportunidad en el beisbol invernal mexicano.

Los Yaquis esperan que Elian pueda replicar el éxito que tuvo con el uniforme de los Charros de Jalisco, con quienes fue reconocido como el Lanzador del Año de la Temporada 2018-2019 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP). En dicho periodo, Leyva fue el ganador de la 'Triple Corona' de pitcheo, al liderar el departamento de victorias con 6, promedio de carreras limpias admitidas (PCLA) con 2.02 y ponches recetados, con 67 'chocolates'.

Además, el oriundo de La Habana, Cuba, fue quien tuvo el mejor WHIP (carreras y bases por bolas por entrada lanzada) en la temporada, al dejar un 1.08 de promedio. Todo ello le valió para convertirse en apenas el sexto lanzador en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico en conquistar la 'Triple Corona', sumándose a Mercedes Esquer (Mexicali, 1988-89), Cecilio Ruiz (Obregón, 1990-1991), Tim Burcham (Obregón, 1991-1992), Francisco Campos (Mazatlán, 2003-2004) y Robert Stock (Hermosillo, 2024-2025).

El cubano brilló con los Charros

Fuente: Tribuna del Yaqui