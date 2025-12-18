Max Verstappen le 'roba' a excompañero de Red Bull y define el número que usará en la Fórmula 1 2026

Ciudad de México.- Para la temporada 2026 de la máxima categoría del automovilismo, no veremos al monoplaza de Red Bull marcado con el número 1, el cual es portado de manera exclusiva por el actual campeón de pilotos. En cambio, Max Verstappen habría elegido el número que usó por varias temporadas Daniel Ricciardo, su excompañero en el equipo de las bebidas energéticas que ahora se encuentra retirado.

El "1" ha tomado relevancia en las últimas temporadas, cuando volvió a ser usado para distinguir al campeón del mundo; Verstappen retomó la tradición luego de que Lewis Hamilton decidiera permanecer con el "44" en sus años como monarca dentro de la Fórmula 1. Al haber perdido el título a manos de Lando Norris, el piloto de Red Bull también le cederá su número al británico, el cual ya lo utilizó durante los test al finalizar la temporada 2025.

Lando Norris will run with car number 1 in 2026! ??uD83DuDC40#F1 pic.twitter.com/u9OE4Ibjaq — Formula 1 (@F1) December 8, 2025

Luego de haber finalizado solo dos unidades por detrás en la clasificación, Verstappen fue cuestionado sobre qué número usaría en las siguientes temporadas, a lo cual comentó que aún estaba por definir, asegurando que no volvería al "33" que lo acompañó desde su debut. También se había rumorado que querría usar el "69", aunque el propio Max comentó que su padre se lo había prohibido desde años atrás.

De acuerdo con información publicada por ESPN, el ahora excampeón del mundo correrá usando el número 3, el cual usó por varias temporadas Ricciardo. Daniel participó en la F1 por última ocasión en la temporada 2024 y, de acuerdo con el reglamento de la categoría, deberá pasar al menos un año para que pueda ser reasignado el dorsal, lineamiento que ya fue cumplido. La decisión de 'Super-Max' por usar dicho número es que es una variación directa del que usó antes de coronarse en el 2021.

?? RICCIARDO HA CONFIRMADO SU RETIRO Y LA FIA AUTORIZA A MAX VERSTAPPEN PARA CAMBIAR EL 33 Y CORRER CON EL NÚMERO 3 EN 2026.



“No será el número 33. Salvo el 1, mi número favorito siempre ha sido el 3. Ya podemos cambiar. Será el número 3.



El 33 siempre estuvo bien, pero… pic.twitter.com/l03fTdVa2F — PrimeF1 (@PrimeF1__) December 18, 2025

El portal aseguró que Verstappen ya se puso en contacto con Ricciardo, el cual ya había autorizado el uso anticipado de su dorsal; el australiano corrió con ese número desde el 2016 y hasta que llegó su retiro en el Gran Premio de Singapur de 2024. Daniel declaró que desde su salida de la F1, solo mantenía contacto constante con Max, sinónimo de la buena relación que han mantenido entre ellos con el pasar de los años.

Fuente: Tribuna del Yaqui