Meten miedo: Estados Unidos suma a Skubal, Miller y Bednar a su rotación de pitcheo

Nueva York, Estados Unidos.- Estados Unidos va en serio para su participación en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, tras incluir en su roster a algunos de los lanzadores más dominantes en MLB: Tarik Skubal, Mason Miller y David Bednar, quienes confirmaron la noticia este jueves, convirtiéndose en los últimos jugadores en comprometerse con un equipo repleto de estrellas.

De esta manera, el conjunto estadounidense tendrá ahora a los dos ganadores del Premio Cy Young del 2025 en su rotación abridora para el próximo Clásico: Skubal y Paul Skenes. El primero de ellos es el ganador reinante del Premio Cy Young de la Liga Americana en años consecutivos con los Detroit Tigers. Skenes, quien ya estaba en el equipo del WBC, acaba de ganar el primer Premio Cy Young de su carrera en la Liga Nacional con los Pirates.

In 2023 Team USA didn’t have much pitching. In 2026 Team USA is set to have the 2 best pitchers on the planet as their 1-2 punch.



Paul Skenes and Tarik Skubal are really about to be in the same rotation uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDDFAuD83CuDDF8 pic.twitter.com/rIu447INnY — Ben Verlander (@BenVerlander) December 18, 2025

A eso hay que agregarle Miller en el bullpen, el lanzallamas de los Padres, quien es posiblemente el relevista más dominante de MLB, y la selección de Estados Unidos está armando un cuerpo de pitcheo de lujo mientras busca recuperar el campeonato del Clásico Mundial de Beisbol.

En la campaña que recién finalizó, Skubal tuvo marca de 13-6 con efectividad de 2.21 y 241 ponches para Detroit, después de irse de 18-4 con EFE de 2.39 y 228 ponches en el 2024. Miller registró efectividad de 2.63 en 60 presentaciones como relevista en el 2025 con 104 ponches en 61.2 tramos. Su recta promedió 101.2 millas por hora y fue el único lanzador en las Grandes Ligas en romper la marca de las 104 millas por hora con un lanzamiento.

Por su parte, Bednar surgió como un pilar para los Yankees después de llegar al Bronx desde los Pirates en la Fecha Límite de Cambios del 2025. En cinco presentaciones de postemporada, el lanzador derecho dejó marca de 1-1 y efectividad de 1.50. Además de los ya mencionados, la alineación de los Estados Unidos para el 2026 también está repleta de talento, liderada por superestrellas como el capitán del equipo Aaron Judge, Cal Raleigh y Bobby Witt Jr.

El equipo de Estados Unidos fue el campeón en el Clásico Mundial de Beisbol en el 2017, pero terminó como subcampeón ante Japón en el último torneo en el 2023. El Team USA jugará su primer juego del WBC 2026 contra Brasil en el Grupo B el 6 de marzo en el Daikin Park de Houston.

Miller destacó con los Padres esta campaña

