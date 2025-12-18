Milán convocó a Ibrahimovic tras lesión de Giménez, Garnett regresa a los Timberwolves y más en Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Mantente siempre informado de lo que ocurre con tus deportistas y disciplinas favoritas a través del Tribuna Top 3 Deportes. Este resumen informativo se convertirá en tu favorito, ya que podrás conocer las tres noticias más relevantes sobre el mundo deportivo. En la edición de este jueves 18 de diciembre, se da a conocer que el AC Milán convocó a Maximilian Ibrahimovic tras la baja de 'Santi' Giménez por una lesión.

Regresa Garnett a los Timberwolves

El legendario Kevin Garnett, quien ya forma parte del Salón de la Fama, está de regreso con los Timberwolves. En esta nueva etapa, no entrará a la cancha, sino que se integrará al área administrativa, donde se encargará de temas de negocios y de fortalecer la relación del equipo con la comunidad.

Mantienen Colts a Rivers

Los Colts de Indianápolis han decidido darle un voto de confianza a Philip Rivers. El veterano mariscal de campo se mantendrá como el jugador titular para el próximo enfrentamiento contra San Francisco. Este es un partido clave para el equipo, que busca asegurar un buen resultado en la temporada.

Por la lesión de 'Santi' Giménez, el Milán convocó a Ibrahimovic

Debido a una lesión de tobillo que dejó fuera a 'Santi' Giménez, el Milán tuvo que buscar un reemplazo rápido. El elegido es Maximilian Ibrahimovic, hijo del histórico goleador Zlatan Ibrahimovic. El joven delantero buscará aprovechar esta oportunidad en el primer equipo tras la baja del mexicano.

Fuente: Tribuna del Yaqui