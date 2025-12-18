Mucho en juego en la pelea de Jake Paul en contra de Anthony Joshua; TODOS los DETALLES

Miami, Estados Unidos.- El YouTuber convertido en boxeador, Jake Paul, se enfrentará al dos veces campeón de peso pesado, Anthony Joshua, este viernes 19 de diciembre de 2025, y aunque las probabilidades no favorecen en nada al creador de contenido, muchos comentaristas han sugerido que la reputación del boxeo estará en juego, por temor a que una victoria de Paul podría resultar "vergonzosa" para el deporte.

Y es que, a pesar de que Joshua, de 36 años (28-4, 25 KO), no pelea desde septiembre de 2024, cuando fue noqueado por Daniel Dubois en cinco asaltos, es el claro favorito para echar por tierra los ambiciosos planes de combate de Paul, quien presume con orgullo de haberse convertido en la cara del boxeo durante la última década y quien está a punto de embarcarse en su aventura más arriesgada en el ring tras 13 combates profesionales con una variedad de rivales que carecen del estatus activo y talento de su próximo rival.

Jake Paul vs Anthony Joshua isn’t just a fight. It’s a mismatch in size, power, and legacy.



Paul may bring hype, but Joshua brings sheer scale and world-class skill.



Paul y Joshua se enfrentarán este viernes por la noche en el Kaseya Center, casa de los Miami Heat de la NBA. El combate programado de ocho asaltos se retransmitirá en vivo por Netflix sin la designación de pago por ver. "Las probabilidades están en mi contra", dijo Paul en la última aparición mediática de ambos boxeadores antes del combate. "No hay equipos deportivos en la historia que hayan ido juntos donde la diferencia sea tan grande en cuanto a habilidades, experiencia, currículum, altura y peso. Esto va a ser la mayor sorpresa en la historia del deporte y ustedes van a presenciarlo".

Todo esto quedó de manifiesto en su enfrentamiento fotográfico que cerró el evento del miércoles, donde Joshua, de 1.98 metros, superó fácilmente en altura a Paul, que mide 6-1. Joshua también tiene una ventaja de alcance de seis pulgadas, 82-76. Además, 12 de los combates de Paul han sido en el límite de 200 libras en peso crucero.

A pesar de todos los seguidores que Paul ha conseguido a través de sus redes sociales, reconoce que hay detractores que le ven como un insulto al deporte y a los boxeadores que han recorrido el arduo camino hacia la lucha y las oportunidades de campeonato.

Nadie ha hecho más por el boxeo en la última década que yo", dijo Paul, que también ha creado su empresa de promoción que supervisará la cartelera de nueve combates del viernes. "Creo que si a la gente realmente le importara el boxeo, querrían que ganara”.

Joshua, que también ganó una medalla de oro olímpica representando a su Inglaterra natal en los Juegos de Verano de 2012, comprende su papel percibido como salvador del boxeo frente a Paul.

"Parece que me han llamado para salvar el boxeo más puro", dijo Joshua. "A la gente no le gusta que esté peleando contra Jake. Si eso me preocupa o no, es otra cuestión. Si miramos a la gente que no quiere que esté aquí, quieren que ponga fin al show de Jake Paul. Por eso tengo que cargar boxeo a espaldas en esta pelea".

La diferencia en estatura es muy notoria

