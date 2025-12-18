Nascar se pone de LUTO; fallece el expiloto Greg Biffle y su familia en trágico accidente aéreo

Ciudad de México.- El mundo del automovilismo se encuentra de luto, luego de que se diera a conocer que el expiloto de Nascar, Greg Biffle, perdiera la vida en las primeras horas del jueves, 18 de diciembre. El multicampeón falleció junto con su esposa e hijas en un accidente aéreo que cobró la vida de seis personas al desplomarse en las inmediaciones del aeropuerto regional de Statesville, Estados Unidos.

Biffle debutó en la temporada 1995-1996 en la NASCAR Winter Heat Series, aunque su talento lo llevó a escalar a las mayores divisiones de dichas categorías. Greg ganó el título de la Trucks Series en el 2000 y el campeonato de la Xfinity Series en la temporada 2002; en total, el piloto logró cosechar más de 50 triunfos, lo que lo llevó a ser incluido dentro de los mejores 75 pilotos de la NASCAR en 2023.

The NASCAR family is devastated at the loss of Greg Biffle, who was one of our 75 greatest drivers and became known for his relentless post-career humanitarian work.



We extend our deepest condolences. pic.twitter.com/Q7nh6ug1iW — NASCAR (@NASCAR) December 18, 2025

El accidente ocurrió poco después de las 10:20, luego de que el Cessna C550 en el que viajaban perdiera el control a los minutos de haber despegado del aeropuerto de Statesville, mismo al que intentaron regresar. Videos de las cámaras de seguridad muestran a los servicios de emergencia mientras se desplazaban a la pista en la que los restos del pequeño avión ardían en llamas.

BREAKINGuD83DuDEA8: The aircraft that crashed in North Carolina has been confirmed as one owned by retired NASCAR driver Greg Biffle.



Greg is the racing hero who personally piloted hundreds of rescue and supply missions in his helicopter across Western North Carolina following Hurricane… pic.twitter.com/kFsY1F8fDS — Officer Lew (@officer_Lew) December 18, 2025

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) se abstuvieron de hacer declaraciones y se limitaron a comenzar con las investigaciones pertinentes. De acuerdo con especialistas, al momento del percance, una fuerte lluvia azotaba las inmediaciones del aeropuerto, lo cual pudo haber causado el trágico desenlace.

"Greg era más que un piloto campeón; era un miembro querido de la comunidad de la NASCAR, un competidor feroz y un amigo para muchos. Su pasión por las carreras, su integridad y su compromiso con los aficionados y sus compañeros competidores dejaron una huella imborrable en el deporte", se lee en el comunicado de la Nascar.

En dicho percance, falleció Biffle, su esposa Cristina, su hija Emma y ??su hijo Ryder, además de tres personas más, las cuales pertenecían al equipo del expiloto. El aeropuerto en el que ocurrió el accidente ofrece servicios de aviación corporativa para varias de las compañías que se incluyen en el ranking de Fortune 500, además de varios equipos de Nascar.

Here is Greg Biffle and his family. This is beyond tragic. pic.twitter.com/sBg6ct7pDv — Chase Holden (@GarageGuyChase) December 18, 2025

