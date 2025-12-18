Puebla FC podría desaparecer; 'La Franja' sería comprada por un equipo de la Liga Expansión MX

Ciudad de México.- Tras haber transcurrido varios años sin modificaciones en la Liga MX, los torneos siguientes pudieran traer cambios significativos en los equipos, luego de que varios de ellos pusieran a la venta sus franquicias. Uno de ellos es el Puebla FC, que podría estar viviendo sus últimos meses, luego de que el Club Atlético Morelia intentara comprar su lugar para regresar a la Primera División.

Luego de varios rumores, el primer cambio que se oficializó por parte de la presidencia de la FMF fue la desaparición del Mazatlán FC, franquicia que será adquirida por el Atlante, concretando el esperado regreso del 'Potro de Hierro' a la Liga MX. Aunado al caso de los 'Cañoneros', se había filtrado que el Atlas se estaba preparando para realizar un cambio de la misma índole y el León estaría escuchando ofertas de inversores.

#Deportes | El 'Potro de Hierro' de vuelta; FMF aprueba el regreso del Atlante a la Liga MX por el Mazatlán FC ?uD83DuDE4Chttps://t.co/8H2i58hiIk — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 10, 2025

De acuerdo con los informes de varios periodistas, el Atlético Morelia estaría buscando su regreso a la categoría mayor del balompié mexicano y el 'sacrificado' sería el Puebla FC. El periodista Cántalo Camacho en X afirmó que el equipo purépecha ya puso una oferta en la mesa de 'La Franja' y se está en espera de la respuesta para comenzar con el proceso en conjunto con la Federación Mexicana de Futbol.

En días anteriores, el mismo periodista había dado indicios sobre el probable cambio de franquicias en la Liga MX, aunque sin haber entrado en muchos detalles sobre el equipo que estaría regresando a la Primera División. Cabe señalar que el último torneo en el que participó el Monarcas Morelia (ahora Atlético Morelia) fue el Clausura 2020, el mismo que se vio interrumpido por la pandemia global por el COVID-19.

En cuestión de semanas, se oficializó la partida del equipo moreliano y la fundación del Mazatlán FC, el mismo que desaparecerá en el segundo semestre del 2026. El Club Atlético Morelia está bajo las riendas de José Luis Higuera, quien fungiera como director deportivo de Chivas del Guadalajara por varios años; el ahora empresario realizó una asociación con varios inversionistas para lograr el regreso del futbol profesional a Morelia.

uD83DuDEA8uD83DuDCA3uD83CuDFBDuD83DuDFE1BOMBA. Atlético Morelia oferta por el Club Puebla



->Gestiones en marcha para la compra de lugar en Liga MX

->Primeras cifras: rondaría los 70MDD

->Buscan aprobación de proceso de venta

->"Atlante 2.0"



PRIM. @CantaloCamacho & @hagala_



DETALLES.https://t.co/qK0zaezi1g — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) December 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui