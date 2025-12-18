Pumas se 'duerme' y el León les roba fichaje bomba; Didier Cambindo jugará para 'La Fiera'

Ciudad de México.- El León FC dio un golpe en la mesa y se adelantó a otros clubes, firmando a Didier Cambindo como su refuerzo ofensivo de cara al arranque del Clausura 2026. Los Pumas UNAM habían sostenido negociaciones con los agentes del colombiano, aunque 'La Fiera' se adelantó y concretó el fichaje del sudamericano, el cual saldrá del Necaxa luego de haberse convertido en la máxima figura.

Desde que se anunció que Didier estaba interesado en abandonar a los hidrocálidos, el jugador se convirtió en uno de los elementos más cotizados en el mercado invernal y fue pretendido por diversos clubes de la Liga MX. El colombiano estuvo por 68 compromisos con los 'Rayos', marcando 32 goles y seis asistencias en poco más de cinco mil minutos, siendo el mejor goleador para el Necaxa desde su arribo en 2024.

¡Gol del Necaxa! Cambindo la prende desde fuera del área para el 1-0



uD83DuDE08 Toluca 0 - 1 ?? Necaxa



uD83DuDD34 EN VIVO

uD83DuDCFA VIX: https://t.co/6fikf32Zig#Sabadofutbolero pic.twitter.com/jrTmg7cxZZ — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 8, 2025

De acuerdo con la información revelada por el periodista César Luis Merlo, especialista en fichajes, la transacción llegó a buen puerto y Didier Cambindo se reportará de inmediato a la pretemporada con el León, la cual es dirigida por Ignacio 'Nacho' Ambríz. La partida del colombiano del Necaxa incluye un pago económico elevado, además del préstamo de Emiliano Rodríguez, el cual se integrará por un año a los hidrocálidos.

uD83DuDEA8Diber Cambindo es nuevo refuerzo del León. Aquí, todos los detalles de la operación. https://t.co/A64z1ASO22 pic.twitter.com/GVq7aJv743 — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 18, 2025

El delantero cuenta con una gran experiencia dentro del deporte internacional, defendiendo los colores de varios equipos de Colombia y Chile. En la Liga MX, llegó al Cruz Azul para el Apertura 2023, único certamen en el que estuvo con los cementeros, además de la Leagues Cup del mismo año.

Lo revelado por el reportero indica que Cambindo firmará un acuerdo de tres años y su precio, de acuerdo al portal Transfermarkt, rondaría los seis millones de euros. Su arribo al León responde a la necesidad de ataque que presenta el equipo del Bajío, el cual resintió la salida de Jhonder Cádiz, el cual fue fichado por el Pachuca, además de la partida de James Rodríguez, quien optó por no renovar su acuerdo.

#Deportes | James Rodríguez dejará al León al finalizar el Apertura 2025; 'Nacho' Ambríz confirma su salida ?https://t.co/Fe1N19LQwA — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 8, 2025

El León tendrá su primer compromiso del Clausura 2026 durante el sábado 10 de enero y deberá aspirar a mejorar su rendimiento, luego de finalizar solo por encima del Puebla en el torneo anterior de la Liga MX.

Fuente: Tribuna del Yaqui