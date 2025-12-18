Pumas UNAM se refuerza para el Clausura 2026; los universitarios reciben a mexicano procedente de Europa

Ciudad de México.- El conjunto universitario ha sido uno de los equipos que mayor actividad han tenido en el periodo vacacional previo al inicio del Clausura 2026 y, de a poco, van reforzando su plantilla para contender por un nuevo título. Pumas contará con los servicios de César Garza, joven atacante mexicano que milita en el club europeo y pertenece a los Rayados de Monterrey en la Liga MX.

Garza es nacido el 1 de junio del 2025 en Nuevo León y desde su niñez fue firmado por los Rayados, el cual había sido su único en el balompié azteca; con las menores del Monterrey disputó 20 encuentros, sobrepasando los mil 500 minutos en cancha. Su debut en el deporte profesional llegó en el Apertura 2023, participando a lo largo de siete partidos en los cuales también se estrenó como goleador.

¡Éxito, César Garza!uD83CuDD99uD83DuDD25Nuestro canterano pasa a @PumasMX en transferencia temporal sin opción de compra. ?



¡Te deseamos lo mejor #EnLaVidaYEnLaCancha! Te esperamos pronto. uD83DuDC99 pic.twitter.com/77PlrPdRkz — Rayados (@Rayados) December 18, 2025

Luego de varias temporadas en el equipo regiomontano, fue cedido al Dundee de Escocia por todo el 2025, donde ha colectado madurez a su corta edad; García sumó 16 encuentros oficiales entre la SFA Cup, la League Cup y la Premiership. El jugador finalizaba su estadía en Europa el 31 de diciembre del 2025, por lo que debía reintegrarse a Rayados de cara al Clausura 2026.

Fue el propio equipo universitario el que anunció la incorporación del joven elemento para el siguiente certamen del futbol mexicano, reforzando el mediocampo. Al igual que con el Dundee, César Garza estará de manera temporal con los Pumas, pues el acuerdo comprende un periodo de doce meses sin incluir la opción de compra definitiva.

¡Bienvenido César Garza a Pumas! Luces muy bien de azul y oro, tus nuevos colores, que debes portar con garra y mucho orgullo uD83DuDC4A#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/5As4NgKFuV — PUMAS (@PumasMX) December 18, 2025

Así mismo, el conjunto auriazul recibió a Tony Leone, defensivo que pertenecía a Rayados de Monterrey; el defensa central es nacido en Estados Unidos y fue formado por Los Angeles FC. Leone solo tuvo participación en dos encuentros del Apertura 2025, llegando a solo 25 minutos disputados; la incorporación de los dos juveniles a Pumas es con la intención de que consigan mejorar su juego para luego reintegrarse a Rayados y continuar con su carrera.

uD83DuDCF2 César Luis Merlo: Pumas cerró la incorporación de César Garza y Tony Leone.

Ambos llegan a préstamo por un año con opción de compra, procedentes de Rayados de Monterrey, para reforzar al equipo de cara al Clausura 2026.



¿Qué les parecen estas incorporaciones? pic.twitter.com/xeNRNX9rl2 — Pumas En La Piel (@PumasELP) December 15, 2025

Los universitarios habían intentado fichar a Juninho Vieira, delantero que milita con el Flamengo y habría estado arribando a México cuando el conjunto carioca finalizara su participación en la Copa Internacional. Los últimos informes apuntaron a que dicha firma no se había concretado y los dirigidos por Efraín Juárez habían puesto el radar en Ronaldo Martínez, ariete paraguayo que juega en la Primera División de Argentina.

#Deportes | Pumas 'desecha' a Didier Cambindo y pone la mira en un delantero de la Primera División de Argentina ?uD83CuDDE6uD83CuDDF7https://t.co/ffMsMJNErA — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui