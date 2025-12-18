Raúl Jiménez busca regresar al América para su retiro: "Terminar donde comencé; sería bonito"

Ciudad de México.- Raúl Jiménez es uno de los futbolistas mexicanos que mayor éxito han tenido en su aventura por el balompié europeo, siendo el elemento azteca con más goles en la Premier League y una pieza fundamental para el Fulham. Pese a ser una pieza codiciada en el 'viejo continente', el delantero estaría buscando regresar a las Águilas del América para finalizar su carrera como deportista profesional.

El 'Lobo de Tepejí' se formó en Coapa y desde siempre ha externado el amor que siente por la playera 'Azulcrema', la cual defendió por múltiples torneos de la Liga MX; Jiménez tiene más de 100 partidos con el América, en los cuales marcó 38 goles y acumuló 16 asistencias. Así mismo, fue uno de los elementos más importantes para que arribaran a Coapa los trofeos de campeón del Clausura 2013 y el Apertura 2014.

El ariete salió de las Águilas con rumbo al Atlético de Madrid y luego ha pasado por varios equipos de Europa, aunque, según sus propias palabras, sigue revisando el desempeño del América en la Liga MX. "Sí, cuando puedo, más que nada los resúmenes, es lo que puedo más, pero cuando sé que van a jugar, lo primero que reviso es el resultado". Así mismo, confesó que se desveló en un par de ocasiones para ver el ansiado tricampeonato.

En entrevista con Gibran Araige, periodista de TUDN, el delantero de la Selección Mexicana confesó que está entre sus planes el regresar a México para poner fin a su carrera con el equipo que lo formó como futbolista. Así mismo, aseguró que ha recibido varias ofertas de la Liga MX, las cuales ha declinado.

¿Por qué no?, sería algo bonito donde empecé, terminar, pero vamos viendo cómo se van dando las cosas".

Raúl Alonso Jiménez tiene contrato vigente con el Fulham, aunque a este le restan seis meses y finalizará justo en las semanas previas para el arranque de la Copa del Mundo 2026, donde el delantero será titular indiscutible de la Selección Mexicana. A sus 35 años, el 'Lobo de Tepejí' pudiera ser una contratación bomba para el América y dominar la Liga MX ante un evidente nivel que aún mantiene, además de que su estilo de juego se adaptaría de manera rápida al que ha usado André Jardine.

