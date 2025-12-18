Santos Laguna refuerza su ataque y firma a delantero argentino multicampeón para el Clausura 2026

Ciudad de México.- El Santos Laguna intentará regresar a los primeros planos dentro de la Liga MX, luego de quedarse a las puertas de poder disputar el play-in del Apertura 2025, cerrando el torneo con solo un punto de diferencia con respecto a Pumas UNAM. Es por eso que el conjunto lagunero ha sumado varios nombres a su plantilla en el mercado invernal y uno de ellos es un delantero argentino que se incorporará previo al inicio del Clausura 2026.

De acuerdo con la información revelada por Daniel Velasco, colaborador de TUDN, el conjunto de la laguna ya concretó el acuerdo con Lucas Di Yorio, ariete que cuenta con una vasta experiencia dentro de la Liga MX. El delantero sudamericano militaba en la Universidad de Chile, equipo en el cual se convirtió en el atacante titular, acumulando 18 goles en los 49 partidos disputados durante el 2025.

Universidad de Chile NO HARÁ USO de la opción de compra por Lucas Di Yorio.



El delantero fue el MÁXIMO GOLEADOR del equipo con 14 anotaciones.



En su estadía con la 'U', Di Yorio pudo colectar el título de la Supercopa de Chile, aunque también tuvo que superar una operación de rodilla, lo cual lo marginó de las canchas por varias semanas. Según lo revelado por el periodista, el equipo de la Comarca tuvo que concretar un acuerdo que rondó los tres millones de dólares para poder adquirir la carta del futbolista.

Desde Brasil se informa que el delantero argentino, Lucas Di Yorio está en la mira de Santos Laguna.



El atacante de 29 años ya estuvo en la Liga MX con León y Pachuca. Estuvo jugando para la U de Chile pero su pase pertenece al Athletico Paranaense.



Lucas Di Yorio ya cuenta con experiencia dentro de la Liga MX, en la que pudo ganar un prestigiado campeonato con un club azteca; el delantero llegó al León a mediados del 2022, un movimiento que causó gran expectativa al llegar procedente del Everton. El argentino defendió los colores de los 'Panzasverdes' por 40 compromisos, en los cuales marcó 13 goles y tres asistencias en dos mil 853 minutos en cancha.

Con el equipo del Bajío, logró coronarse como campeón de la Concacaf Champions League en la temporada 2022-2023, antes de partir al Pachuca. Con los 'Tuzos', Di Yorio solo estuvo en un torneo, en el cual pudo marcar dos goles y recibió una tarjeta amarilla antes de partir al Club Athletico Paranaense.

EL GOL DEL CAMPEONATO



El argentino se sumará a Alberto Ocejo y Tahiel Jiménez, delanteros principales del Santos Laguna, en los entrenamientos de cara al inicio del Clausura 2026, el cual comenzará los primeros días de enero.

Fuente: Tribuna del Yaqui