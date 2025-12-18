Tomateros de Culiacán pierde terreno en el standing de la Liga Arco Mexicana del Pacífico 2025-2026

Ciudad de México.- Con menos de cinco series pendientes por jugar en la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, el standing se sigue compactando con pocos juegos de diferencia entre las primeras posiciones. Tomateros de Culiacán sigue como líder de la tabla, aunque cada vez pierde más la ventaja que tenía con respecto a sus más cercanos perseguidores.

La novena sinaloense sigue afianzada a la primera posición, luego de haber alcanzado 14 victorias y seis descalabros, aunque ahora solo tiene dos juegos de diferencia ante el segundo lugar. Tomateros de Culiacán tiene dos derrotas consecutivas, lo que los llevó a perder su primera serie desde el inicio de la segunda vuelta; aún así, los guindas siguen dentro de los mejores posicionados en el standing general y en la colecta de puntos.

A partir de aquí, comienzan los empates en la mayor parte de los equipos: Jaguares de Nayarit se sube a la segunda posición, seguido por Naranjeros de Hermosillo, que se establece en el tercer peldaño, ambos con marca de 12 triunfos y ocho derrotas. El criterio para romper la igualdad en la foja es el run average, al no contar con duelos entre las dos escuadras en la segunda vuelta de la temporada.

Charros de Jalisco se queda con el cuarto puesto, tras haber alcanzado las 11 victorias por los nueve reveses, mismos números que mantiene Yaquis de Obregón, aunque el dominio que mantienen los tapatíos los deja mejores posicionados. Aún así, 'La Tribu' se establece como el líder en la clasificación general y segundo en puntos, lo que les permitirá abrir en casa cuando comience la ronda de playoffs.

Águilas de Mexicali se encuentra en el sexto lugar y juega pelota de .500, ya que tiene marca igualada de 10 victorias y el mismo número de derrotas. Con la siguiente posición se regresa a los empates, el cual es definido por el R/A: Algodoneros de Guasave queda en el séptimo peldaño y Cañeros de Los Mochis es octavo, ambos con nueve triunfos y 11 reveses.

Venados de Mazatlán ya queda más relegado a las posiciones anteriores, pues se encuentra noveno con dos juegos de diferencia ante el puesto anterior. El Tucson Baseball Team no ha podido abandonar el sótano de la tabla, aunque una buena racha para finalizar la temporada le podría permitir el acceso a la postemporada como el último clasificado.

Fuente: Tribuna del Yaqui