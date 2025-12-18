Yaquis de Obregón tiene un nuevo lanzador cubano; 'La Tribu' refuerza a su rotación abridora

Ciudad Obregón, Sonora.- De cara a la parte final de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, Yaquis de Obregón han continuado ajustando sus piezas con el fin de perfeccionar el roster para el inicio de la postemporada. Luego de haber sufrido un par de bajas en la última semana, 'La Tribu' oficializó la firma de Luis Romero, lanzador cubano que llegará a reforzar la rotación abridora.

Romero tiene 31 años y es nacido en Guantánamo, Cuba; tuvo su debut en el deporte profesional con el equipo de su ciudad en la Serie Nacional de Béisbol, 2012-2023, y se mantuvo en la misma antes de emigrar a Estados Unidos. Desde su arribo a tierras americanas, fue firmado por los Oakland Athletics y, aunque no pudo lograr su debut en la MLB, se mantuvo constante en la Triple A, donde dejó buenos números.

Romero ya cuenta con experiencia en la LAMP, pues participó en la temporada 2023-2024 con los Tomateros de Culiacán; el lanzador finalizó la campaña con marca de dos victorias y dos descalabros, además de colectar 10 chocolates en 21 innings lanzados. También tiene dos temporadas en la Liga Mexicana de Beisbol, una con los Conspiradores de Querétaro y una más con El Águila de Veracruz, acumulando cuatro laureles en sus dos incursiones.

I N T O C A B L E uD83DuDC4C



Luis Miguel Romero tiró lumbre en el primero del Clásico SinaloenseuD83DuDE09.



Estuvo #OnFire uD83DuDD25 pic.twitter.com/GddFSnSBuL — Tomateros de Culiacán (@clubtomateros) November 1, 2023

Su actividad más reciente la tuvo en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), aunque no le fue muy bien defendiendo los colores de los Leones de Caracas. Luis Romero alcanzó a lanzar solo tres juegos, en los que le anotaron 11 carreras con seis innings lanzados y cargando con un descalabro.

El anuncio sobre la llegada de Romero se realizó en las propias redes sociales del equipo, en las cuales destacaron lo valioso que será tener la incorporación de un brazo experimentado en la última parte de la campaña. Se prevé que Luis pueda integrarse al equipo en las próximas horas y podría estar haciendo su debut como lanzador de 'La Tribu' en la serie contra Jaguares de Nayarit.

Así mismo, en los instantes previos para oficializarse la firma de Romero, rumores provenientes de la LiDom aseguraron que el experimentado lanzador Elián Leyva se estaría incorporando a la novena cajemense en los siguientes días, movimiento que pudo haber quedado descartado con el anuncio del cubano.

Fuente: Tribuna del Yaqui