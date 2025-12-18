Yaquis de Obregón vs Águilas de Mexicali; dónde ver EN VIVO a 'La Tribu' buscando la barrida de la serie

Mexicali, Baja California.- Tal parece que Yaquis de Obregón pudo pasar el 'bache' con el que habían arrancado la segunda vuelta en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), pues acumulan cuatro victorias de manera consecutiva. Tras haber asegurado la serie ante Águilas de Mexicali, 'La Tribu' buscará completar la barrida en el tercero de la serie y seguir escalando posiciones en el standing del circuito invernal.

Orlando Lara fue el abridor de Yaquis y tuvo una gran actuación, lanzando seis entradas y un tercio con tres imparables y solo una carrera admitida, además de dos ponches; la victoria fue para Samuel Zazueta, el cual trabajó por dos tercios. Efraín Contreras se encargó de bajar el telón, alcanzando el salvamento 13, con lo que se coloca como el líder de la LAMP de dicho departamento; Jake Sánchez fue el pitcher derrotado.

Las primeras entradas fueron un duelo de lanzadores, los cuales lograron colgar tres ceros hasta que en la apertura del cuarto rollo con un rally de tres anotaciones; Sebastián Elizalde inauguró la pizarra con un sencillo, seguido por par de carreras impulsadas por Juan Carlos Gamboa y Santiago Chávez. El descuento por los locales llegó en el cierre del mismo rollo con un indiscutible de Moisés Gutiérrez.

Mexicali pudo empatar el marcador, anotando una en la séptima con base por bola a Julián León con las bases llenas, y el tres por tres llegó con un batazo de bola ocupada de Moisés Gutiérrez. En la última llamada ofensiva para Obregón, volvieron a tomar la diferencia luego de que el 'Haper' se embazara con error y cayera hasta la registradora con un sencillo a los jardines de Allen Córdoba.

Horarios del Yaquis de Obregón vs. Águilas de Mexicali

Estadio: El Nido de las Águilas, Mexicali, Baja California

Fecha: Jueves, 18 de diciembre

Horario: 21:30 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/TVC Deportes 2

¡Último de la serie!??uD83CuDFFC



Hoy culminan los diferentes compromisos ¿quién ganará hoy?uD83EuDD14



Disfruta los juegos poruD83DuDCFAMEGA | uD83DuDCF2YouTube#LigaARCO? pic.twitter.com/7yvQKdGQEj — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) December 18, 2025

El duelo monticular para el tercero de la serie en tierras fronterizas enfrentará a dos de los jóvenes con mayor proyección dentro del beisbol mexicano; por Yaquis, Fernando Sánchez abrirá el encuentro e intentará llegar a las tres victorias con 2.23 de ERA. Águilas verá la primera actuación de Valente Bellozo en la temporada, luego de haber lanzado este mismo año con los Miami Marlins en la MLB.

Fuente: Tribuna del Yaqui