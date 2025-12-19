60 años, 60 historias: Márquez demuestra superioridad con contundencia

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda, en México, el boxeo es una de las disciplinas deportivas que mayor pasión levanta entre los aficionados. Una de las rivalidades que ha captado la atención de la fanaticada es la que en su momento protagonizaron Manny 'Pacman' Pacquiao y el mexicano Juan Manuel Márquez.

El primer enfrentamiento entre los dos pugilistas tuvo lugar en 2004, en un encuentro en el que se daría inicio a una fuerte rivalidad y en torno al cual se generaron diversas polémicas. En esa primera pelea, el mexicano se fue tres veces a la lona en el primer round; sin embargo, conforme avanzó la pelea, Márquez se recuperó y dominó gran parte del pleito.

El resultado, de acuerdo a los jueces, fue un polémico empate, que dividió opiniones entre la fanaticada, quienes de manera inmediata demandaban una segunda pelea que dejara en claro quién era superior, si el haitiano o el mexicano; ese 8 de mayo nacía una rivalidad de leyenda.

Posteriormente, cuatro años después, el 8 de mayo del 2008, se llevaría a cabo el segundo encuentro Pacquiao versus Márquez. Ese día, el Hotel-Casino Mandalay Bay de Las Vegas, Nevada, sería el escenario de otro épico encuentro entre los peleadores, que de nueva cuenta se dieron, como se dice coloquialmente, 'hasta por debajo de la lengua durante los doce rounds'. Esa noche, el llamado 'Pacman' se alzó con la victoria por decisión dividida.

El resultado tampoco dejó contentos ni a los seguidores de uno ni del otro; el polémico resultado demanda, de acuerdo a los aficionados, una tercera y definitiva pelea en la cual los pugilistas finalmente despejarán las dudas sobre quién era el mejor.

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue; el 12 de noviembre de 2011, MGM Grand sería el escenario de lo que parecía ser el último enfrentamiento entre el Pacman y Dinamita, nada más alejado de la realidad. Otro polémico resultado: el haitiano ganaba por decisión unánime, pero de nueva cuenta no demostraba contundencia.

Finalmente, se despejarían dudas un sábado 8 de diciembre. Tras un empate y dos victorias del 'Pacman', este llegaba como favorito, pero los puños de Juan Manuel 'Dinamita' Márquez opinarían lo contrario. En el sexto round, Pacquiao se iba a la lona y ya no se levantó. 'Dinamita pura', tituló TRIBUNA la contundente victoria del mexicano.

60 años, 60 historias: Márquez demuestra superioridad con contundencia

