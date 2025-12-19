América intenta reforzar su delantera; Águilas pone el radar en goleador uruguayo de la Liga MX

Ciudad de México.- Las Águilas del América estarían dispuestas a realizar una reestructuración de su plantilla para regresar a los primeros planos y luchar por el título en el Clausura 2026. Con el fin de reforzar la delantera, el equipo de Coapa habría puesto su radar en Emiliano Gómez, atacante uruguayo que milita con el Puebla FC.

El sudamericano arribó a 'La Franja' en el 2024, con quienes se ha establecido como el líder del ataque luego de 46 partidos disputados entre las diferentes competencias; Gómez tiene 13 anotaciones y seis asistencias en más de 3 mil 500 minutos dentro de la cancha. Antes de su llegada con el Puebla, el delantero jugó para Defensor Sporting, Boston River, Sassuolo, Albacete y Albacete B.

De acuerdo con la información publicada por ESPN, varias fuentes cercanas al América han asegurado que el equipo de Coapa ya se puso en contacto con el entorno del jugador, así como con la directiva del Puebla, para conocer las condiciones contractuales de Gómez. "Cosas concretas no hay, pero han existido pláticas de varios equipos preguntando por él; América es uno de ellos", le fue confirmado al portal.

El delantero sudamericano también estaría buscando el salir de 'La Franja' para llegar a un club que le permita disputar Liguilla y ser contendiente a un título. Emiliano Gómez es uno de los jugadores de Uruguay con mayor proyección y fue uno de los más constantes en las convocatorias del combinado sub-20; así mismo, ya formó parte de la Selección de Uruguay mayor, aunque no tuvo actividad en el equipo que dirige Marcelo Bielsa.

Al momento, el América se mantiene sin novedades en sus elementos, aunque en las últimas horas se ha rumorado que Álvaro Fidalgo estaría abandonando a la institución al ser pretendido por dos equipos de renombre en el futbol de Europa. También se informó de manera extraoficial que se había renovado el acuerdo con Jonathan dos Santos, asegurando el mediocampo ante la inminente partida del naturalizado. Por último, Igor Lichnovsky y Víctor Dávila estarían saliendo del equipo al no entrar en los planes de André Jardine.

#Deportes | ¡Se queda! Águilas del América aseguran el mediocampo y renuevan a jugador para el Clausura 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui