Atleta mexicana es la segunda mejor del mundo y es una de las cartas fuertes para Los Ángeles 2028

Ciudad de México.- En los últimos meses, una mexicana se ha posicionado como una de las cartas fuertes para la delegación mexicana en los próximos Juegos Olímpicos; se trata de Alegna González, quien finalizó este año en la segunda posición del World Athletics Race Walking Tour.

La tricolor obtuvo tres mil 960 puntos, que le permiten ser de las mejores marchistas de todo el mundo; únicamente fue superada por la española María Pérez, quien obtuvo cuatro mil 136 unidades. A la ibérica se le contabilizó dos pruebas de 35 kilómetros, una que se realizó en la República Checa, además de una de 20 kilómetros que se llevó a cabo en La Coruña. Mientras que en el caso de la azteca, se le valoraron dos pruebas de 20 kilómetros, una realizada igualmente en La Coruña y una más en el Campeonato Mundial de Atletismo disputado en Tokio, Japón.

Mi objetivo siempre es tener un mejor resultado que la anterior competencia que tuve. Tuve muchos quintos lugares, cerca de lograrlo, pero me quedaba ahí. Tener este resultado lo esperaba porque había tenido una preparación muy dura y muy buena y yo me sentía un poco más segura que en cualquier otra competencia porque sabía que podía estar luchando y que, pues, no solo en esta prueba de 20 km, también iba a competir en la 35, que al final no pude, pero bueno, estoy contenta por el resultado", declaró la chihuahuense para la prensa.

Plata en el Campeonato mundial de Atletismo uD83EuDD48??uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/IdrYkWrOUK — Alegna Gonzalez (@alegnam_2) September 20, 2025

Gracias a los buenos resultados, González se quedó este año con el Premio Nacional de Deportes (PND), en la categoría No Profesional. Cabe destacar que este es el segundo PND que gana la corredora, ya que en el 2018 también levantó el trofeo.

México a través de la historia no ha desentonado en este deporte; prueba de ello es que desde que se instauró este ranking, una mexicana alcanzó a posicionarse como la mejor del mundo: María Guadalupe González, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Posteriormente, Alegna en el 2023 también logró un número importante: sumó 3 mil 881 unidades que le permitieron acabar en el segundo puesto, posición que volvió a repetir en este 2025. Además de González, la mexicana que se encuentra más cerca es Valeria Ortuño, que es la número 30.

Ganadores del Premio Nacional del Deporte 2025



Año histórico para México, con 4 ganadores en la categoría no profesional, los 4 medallistas mundiales:



Osmar Olvera - Clavados

Andrea Becerra - Tiro con Arco

Uziel Muñoz - Impulso de Bala

Alegna González - Marcha



En deporte… pic.twitter.com/8R7bIuMfM8 — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) November 1, 2025

En los pasados Juegos Olímpicos de París 2024, Alegna González terminó en el lugar número cinco, por lo que tendrá su tan esperada revancha en Los Ángeles 2028, donde además es una de las cartas fuertes que tendrá toda la delegación tricolor.

Fuente: Tribuna del Yaqui