El cajemense Yahir Frank chocará este sábado ante el retador al título Argi Cortés

Tijuana, Baja California.- Luego de poco más de un año de inactividad, este sábado 20 de diciembre el noqueador cajemense Yahir Frank regresa a la actividad y lo hará para medirse ante el experimentado y clasificado mundial Argi Cortés. La contienda será a 10 asaltos en la división de supermosca en un evento estelar que montará Zanfer en Tijuana.

Oportunidad de oro

La pelea no será nada sencilla para el sonorense, ya que chocará ante el de la Ciudad de México, que ya fue dos veces retador al campeonato mundial; en el 2022 cayó ante Juan Francisco Estrada por decisión unánime, mientras que en 2023, no pudo contra el nipón Junto Nakatani también por la vía de los puntos.

El año está por terminar y nosotros seguimos con Boxeo de primer nivel



Argi Cortés se mide a Yahir Frank



Sábado 20 de diciembre

11 PM

Azteca 7

uD83DuDCBB https://t.co/wEgWW6fhdU

— Box Azteca (@BoxAzteca7) December 18, 2025

A su vez, Yahir en septiembre del año pasado perdió su invicto ante Jayr Raquinel en el Centro de Usos Múltiples. En esa ocasión estaba en juego el campeonato plata del Consejo Mundial de Boxeo. Después de ese descalabro, el nacido en Ciudad Obregón se mantuvo inactivo y reflexionando sobre su carrera, por lo que ahora tiene nuevamente la oportunidad de demostrar por qué fue etiquetado como uno de los prospectos más sólidos del boxeo nacional.

Este viernes 19 de diciembre ambos cumplieron con la báscula; Yahir Frank marcó 53 kilogramos, mientras que Argi Cortés 52. 600 kilogramos, así que están listos para intercambiar metralla y protagonizar una auténtica guerra mexicana en la ciudad fronteriza.

Primero Dios, vamos a ponernos de nuevo en los primeros planos. Esta es una nueva oportunidad que Dios me dio, y esta vez la voy a aprovechar. Argi es un muy buen peleador, pero sé que tengo que ganar y lo voy a hacer. Esta es una pelea muy importante y no estoy pensando en otra derrota", declaró el sonorense.

Para esta importante velada, el también denominado 'La Pequeña Maravilla' hizo su preparación en Hermosillo con el destacado entrenador Alfredo Caballero, quien ha sido su jefe de esquina desde que hizo su estreno dentro del 'Deporte de los Puños'.

10.12 "MEXICO vs PHILIPPINES, THE WAR"



Main Event

YAHIR FRANK vs JAY-R RAQUINEL



Live broadcast on ABEMA LiveuD83DuDCE1

— ABEMA Live USA (@ABEMALive_usa) October 13, 2024

Cabe destacar que el ganador de esta guerra podría convertirse en el próximo retador al título del mundo en la división de los supermoscas. En el caso de Argi sería su tercera oportunidad, mientras que para Frank se trataría de su primera oportunidad titular por el oro absoluto.

