¡Es oficial! Sergio Pérez portará el mítico número 11 en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac

Ciudad de México.- Luego de haberse perdido la temporada 2025 al ser despedido de Red Bull, el piloto mexicano, Sergio Pérez, se prepara para su regreso triunfal a la Fórmula 1, ahora respaldado por Cadillac, escudería que hará su debut en la categoría. Para su retorno a las competencias, 'Checo' Pérez informó que estará usando el mítico número 11, el cual lo ha acompañado en la mayor parte de su carrera.

Mediante las redes sociales del piloto tapatío, se llevó a cabo la develación del dorsal que usará 'Checo' para la temporada 2026 de la F1. La publicación mostraba la imagen de un número 11 negro con vivos en gris y dorado, acompañado por la leyenda: "La historia continúa con el #11".

The story continues with #11 pic.twitter.com/Y7SUbAQAJ0 — Sergio Pérez (@SChecoPerez) December 19, 2025

Pese a que todos los seguidores de Pérez Mendoza lo recuerdan usando dicho número, no ha sido el único que ha portado en su longeva carrera dentro de la categoría reina del automovilismo. Sergio usó los números 17 y 15 en sus primeras dos temporadas compitiendo en la F1 con la escudería de Sauber; también, en el único año que corrió para McLaren, acompañado de Jenson Button, 'Checo' usó el 6.

La F1 vio el nacimiento del 'SP11' en el 2014, cuando Pérez fue firmado por Force India; desde esa temporada, ese mismo número ha acompañado al tapatío en todos sus éxitos por los diferentes equipos y así seguirá en su regreso a la Fórmula 1 con la escudería de Cadillac para 2026.

¿Por qué 'Checo' usa el número 11?

De acuerdo con lo comentado por el propio mexicano, optó por usar ese número en honor a un ídolo de su infancia, uniendo el automovilismo con su pasión por el futbol, ya que lo porta como homenaje a Iván Zamorano. El delantero chileno jugó para el América por varios años y ese mismo club es el favorito para Sergio Pérez.

"Yo solía admirar a un futbolista. Su nombre es Iván Zamorano, tenía el número once y cuando estaba en karting dije: ‘También quiero ese número’. Siempre he usado el ’11' y mi correo todavía lo tengo con un 11", comentó 'Checo' durante una entrevista hace varios años.

En los próximos días, 'Checo' y Cadillac presenciarán el primer encendido de las unidades de potencia que usarán en la temporada 2026; dicha ceremonia se realizará en una fábrica del equipo en Barcelona, España. En enero, la escudería participará en los test de pretemporada y su debut oficial será en marzo cuando se dispute el GP de Australia.

